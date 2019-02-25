ضبط معمل لتعبئة أدوية تنحيف غير قانوني في جنين

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة، أنه بناء على معلومات لدى مديرية الضابطة الجمركية في جنين عن وجود معمل لتعبئة أدوية تنحيف، حيث تم التوجه إلى المكان بدورية مشتركة من الضابطة والصحة والاقتصاد الوطني، وتم أيضاً ضبط كمية كبيرة من الأدوية المعبأة والجاهزة للاستخدام الآدمي وعبوات وأغلفة لماركات عالمية للتنحيف، وكبسولات فارغة بكميات كبيرة.





وتم عمل محاضر من قبل جهة الاختصاص في مديرية الصحة ومصادرة الكمية بالكامل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



















رام الله - دنيا الوطنتمكنت طواقم الضابطة الجمركية اليوم 25/2/2019 وبالشراكة مع وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني من ضبط معمل لتعبئة أدوية خاصة بالتنحيف في محافظة جنين.