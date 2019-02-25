عاجل

  • مكتب اعلام الاسرى: قوات القمع الاسرائيلية تقتحم قسم 3 في سجن النقب وتجري التفتيشات

دولي

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تقلص حقوق الإنسان حول العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تقلص حقوق الإنسان حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تعرض حقوق الناس للهجوم في أجزاء كثيرة من العالم، ولكنه أصرّ في الوقت نفسه على أنه لم يفقد الأمل، بفضل التقدم الذي أحرزته الحركات الشعبية القوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد غوتيريش، في كلمته بافتتاح الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين، الدور الرئيسي للمجلس باعتباره مركزا للحوار والتعاون في جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى مجموعات رئيسية أخرى تطالب بحقوقها وتجعل أصواتها مسموعة، لا سيما الشباب والسكان الأصليين والمهاجرين واللاجئين.

وأكد أنه تم تحقيق نجاحات رئيسية أخرى في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، قائلا: "لقد تم إخراج مليار شخص من الفقر المدقع خلال جيل واحد فقط. وتمكن أكثر من ملياري شخص من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة. وتمكن أيضا أكثر من 2.5 مليار شخص من الوصول إلى موارد مياه الشرب المحسنة. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 60% تقريبا."

ورغم هذا التقدم، شدد أمين عام الأمم المتحدة على أن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال يشكل تحديا رئيسيا في العصر الحديث، قائلا إن "عددا لا يوصف من النساء والفتيات ما زلن يواجهن انعدام الأمن والعنف والانتهاكات الأخرى لحقوقهن كل يوم".

من جانبها، كررت رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا قلق الأمين العام إزاء النزاع وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وقالت: "الأزمات السياسية والحروب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإقصاء الاجتماعي وعدم الوصول إلى العدالة تشكل تهديدات واضحة تتطلب إجابات كافية من هذا المجلس ومن النظام الدولي بأكمله لحماية حقوق الإنسان."

وأعربت إسبينوزا عن قلقها إزاء "الفجوة الآخذة في الاتساع بين من لديهم ومن ليس لديهم على كوكب الأرض".

وقالت: "ربما يكون أحد أكثر التحديات حساسية في جدول أعمال حقوق الإنسان هو عدم المساواة. لقد زاد تركيز الثروة لدرجة أنه في عام 2018، كان لدى 26 شخصا أموالا أكثر من 3800 مليون شخص من أفقر الناس على هذا الكوكب."

ومن المقرر أن تستمر الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان حتى الثاني والعشرين من شهر آذار المقبل.

أخبار ذات صلة

الإعلان عن وريثة خاشقجي في (واشنطن بوست).. تعرّف عليها

الإعلان عن وريثة خاشقجي في (واشنطن بوست).. تعرّف عليها

إيران تستقبل بشار الأسد لأول مرة بعد الأزمة السورية

إيران تستقبل بشار الأسد لأول مرة بعد الأزمة السورية

يائير لابيد: لن نُشكل كتلة مانعة مع الأحزاب العربية

يائير لابيد: لن نُشكل كتلة مانعة مع الأحزاب العربية

شاهد: سيناتور أمريكي يُهدد مادورو بصورة القذافي مضرجاً بالدماء قبل مقتله

شاهد: سيناتور أمريكي يُهدد مادورو بصورة القذافي مضرجاً بالدماء قبل مقتله

فريق أمريكي يزور دول الخليج لبحث تمويل لـ &#34;صفقة القرن&#34;

فريق أمريكي يزور دول الخليج لبحث تمويل لـ "صفقة القرن"

بسبب إيران.. مدير جهاز مخابرات عالمية زار إسرائيل سراً

بسبب إيران.. مدير جهاز مخابرات عالمية زار إسرائيل سراً

لماذا أطلق ترامب اسم &#34;صفقة القرن&#34; على خطته للسلام؟

لماذا أطلق ترامب اسم "صفقة القرن" على خطته للسلام؟

عائلة يهودية تعتنق الدين الإسلامي وتنتقل للعيش في الخليل

عائلة يهودية تعتنق الدين الإسلامي وتنتقل للعيش في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ضبط معمل لتعبئة أدوية تنحيف غير قانوني في جنين

ضبط معمل لتعبئة أدوية تنحيف غير قانوني في جنين

عياش يدعو الجالية الفلسطينية بأوروبا للالتفاف حول القيادة ومنظمة التحرير

عياش يدعو الجالية الفلسطينية بأوروبا للالتفاف حول القيادة ومنظمة التحرير

&#34;التعاون الإسلامي&#34;: نُحذر من محاولات الاحتلال فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي

"التعاون الإسلامي": نُحذر من محاولات الاحتلال فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي

الشرطة تُنجز 4072 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 4072 قضية الأسبوع الماضي

مجلّي: القمة العربية الأوروبية أعادت للقضية الفلسطينية حضورها وحيوتها

مجلّي: القمة العربية الأوروبية أعادت للقضية الفلسطينية حضورها وحيوتها

أبو النجا ينفي أي علاقة له بموضوع الرواتب

أبو النجا ينفي أي علاقة له بموضوع الرواتب

مصلحة السجون الإسرائيلية تتأهب لقمع (سجن النقب)

مصلحة السجون الإسرائيلية تتأهب لقمع (سجن النقب)

الاوقاف تطالب المسجلين للعمرة عدم دفع أي رسوم إضافية عن المقررة

الاوقاف تطالب المسجلين للعمرة عدم دفع أي رسوم إضافية عن المقررة

منوعات

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة &#34;ملكة الديسكو&#34;

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة "ملكة الديسكو"

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

عربي

القمة العربية - الأوروبية &#34;تتجاهل&#34; مقترحاً لدول حصار قطر

القمة العربية - الأوروبية "تتجاهل" مقترحاً لدول حصار قطر

بريطانيا تفرض حظراً على (حزب الله) اللبناني

بريطانيا تفرض حظراً على (حزب الله) اللبناني

الإعلام السعودي يحسم الجدل حول &#34;حدود 1937&#34; الفلسطينية

الإعلام السعودي يحسم الجدل حول "حدود 1937" الفلسطينية

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد