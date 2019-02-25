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الإعلان عن وريثة خاشقجي في (واشنطن بوست).. تعرّف عليها

الإعلان عن وريثة خاشقجي في (واشنطن بوست).. تعرّف عليها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صحيفة (واشنطن بوست)، اليوم الاثنين، عن منح منحة زمالة بحثية وصحفية باسم الصحفي المغدور جمال خاشقجي، للحقوقية النسوية السعودية المعارضة، هالة الدوسري.

وبموجب المنحة، سوف تخلف الدوسري الراحل خاشقجي في عموده، الذي كان يكتبه في الصحيفة الأمريكية العريقة، وستترَجم
 مقالاتها إلى اللغة العربية، بحسب (الخليج اون لاين).

وكان الراحل خاشقجي، قبل عام من مقتله في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كاتب مقالات في (واشنطن بوست)، انتقد من خلالها سياسات الحكومة السعودية.

ويرى صحفيون وحقوقيون، أن مقالات خاشقجي هي التي تسببت بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باغتياله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بحسب ما أكد تقرير استخباراتي نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وهالة الدوسري، هي ناشطة سعوديّة في مجال حقوق الإنسان، وباحثة اشتهرت بانتقادها للتمييز المتجذر في السعودية، ضد النساء والفتيات.

تُركّز هالة في نشاطها الحُقوقيّ علَى قضايا حقوق المرأة في السعودية؛ كحق المرأة في القيادة، عندما كانت ممنوعة منها، وتناضل لإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة، وقوانين الأسرة التقليدية، كما تحارب العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وحق النشطاء، ومن بينهم النساء، في الكلام والاحتجاج والكتابة بحريّة.

حاصِلة على شهادة ماجستير في الكيمياء الطبية والأحياء الجزيئية من كلية العلوم الطبية والتكنولوجية في جامعة الملك عبد العزيز، وتشغلُ منصبَ عضوة في الأكاديمية الصحية الأمريكية، وجمعية الصحة العامة الأمريكية.

شاركت في عام 2013 مع ناشطين محليين بارزين في تنظيم 
حملة 26 أكتوبر لرفع حظر قيادة النساء للسيارات، وشاركت مع أخريات قُدن سياراتهن في شوارع السعودية، احتجاجاً على حظر قيادة النساء.

تُسهمُ هالة بشكلٍ متواصل في تحرير عديد المقالات، التي تنشرها على مدونتها الرسميّة أو باقي مواقع الويب، ومن بينها جريدة الحياة السعودية، كـ (الغارديان) البريطانية، و(الجزيرة) الإنجليزية، وغيرها من المواقع، وعادةً ما تركّز على وضعيّة حقوق الإنسان في المملكة.

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