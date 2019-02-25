السفير الفرا: الرئيس السيسي ربط التعاون مع أوروبا بإيجاد حل للقضية الفلسطينية

قال عبد الرحيم الفرا، سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة في القمة العربية الأوروبية، لافتًا إلى أن خطابات الزعماء العرب أكدت دعمهم للقضية.





وأضاف الفرا في تصريحات صحفية، أن الجميع اصبح يربط بين نجاح القمة العربية الاوربية وما سيسفر عنه في القضية الفلسطينية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ربط التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي مع الدول الاوربية بإيجاد حل للقضية الفلسطينية.





وأشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن خطاب الرئيس محمود عباس لم وشمل جميع جوانب القضية الفلسطينية، موضحًا أن خطابة كان واضحًا ومباشرًا وحمل رسالة أنه آن الأوان لان تلعب أوروبا دورها لحل القضية الفلسطينية.





يذكر أنه عقدت أول قمة عربية أوروبية بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين لبحث التعاون المشترك بين الدول العربية والأوروبية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودلائل عقد القمة وما تتضمنه من رسائل إلى دول العالم.

رام الله - دنيا الوطن