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إيران تستقبل بشار الأسد لأول مرة بعد الأزمة السورية

إيران تستقبل بشار الأسد لأول مرة بعد الأزمة السورية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي أعلن عن زيارته لطهران، اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ.

وكان بادياً على استقبال خامنئي للأسد الحفاوة والحميمية، حيث تعانقا، كما امتدح مرشد إيران الرئيس السوري واصفاً إياه بـ "البطل العربي"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وأكد الأسد خلال زيارته الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية قبل نحو ثماني سنوات، على أن "العلاقات بين البلدين كانت العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول المعادية التي تسعى إلى إضعافهما، وزعزعة استقرارهما، ونشر الفوضى في المنطقة" على حد قوله.

وفي ذات السياق، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الجانبين تناولا خلال اللقاء الجهود المبذولة في إطار أستانة لإنهاء الحرب في سوريا، بالإضافة إلى لقاء سوتشي الأخير الذي جمع الدول الثلاث الضامنة في إطار عملية أستانا.

يشار إلى أن دولاً عربياً بدأت بالتحرك مؤخراً لإعادة علاقاتها مع الأسد بدعوى إبعاده من النفوذ الإيراني، وكانت الإمارات على رأس تلك الدول، حيث أعادت علاقاتها مع النظام السوري في ديسمبر الماضي.

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