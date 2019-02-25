عياش يدعو الجالية الفلسطينية بأوروبا للالتفاف حول القيادة ومنظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، على أهمية المعركة التي يخوضها الرئيس محمود عباس.وأوضح عياش في بيان صحفي، أن المعركة التي يخوضها الرئيس هي معركة لكل فلسطيني حر، لأنها معركة للدفاع عن المقدسات الفلسطينية، والمشروع الوطني الفلسطيني.وطالب عياش، أبناء الجالية الفلسطينية في رومانيا بالدعم والالتفاف حول القيادة الشرعية ورموزها، وإسنادها في مواجهتها لكل المخططات التي تريد النيل من المشروع الوطني الفلسطيني، وكذلك التسمك بمنظمة التحرير الفلسطينية، كجامع للكل الفلسطيني.وأهاب بالجاليات الفلسطينية والعربية في أوروبا، بالتحرك السريع والفعال لمساندة الشعب الفلسطيني وقيادته، وفضح السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تمرير (صفقة القرن)، ودان المؤامرات التي يقودها بعض الخارجين عن الإجماع الوطني، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.وناشد عياش الجميع بالتوحد تحت راية الشرعية الوطنية، ونبذ الخلافات الداخلية، لإسقاط المؤامرة الأمريكية، وتحقيق أهداف شعبنا العظيم على طريق إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.