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قرار للرئيس السوداني بشأن التظاهرات في الشوارع

قرار للرئيس السوداني بشأن التظاهرات في الشوارع
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أربعة أوامر طوارئ، تتعلق بحظر التجمهر، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة، خارج القنوات الرسمية.

وينص الأمر رقم 1 لسنة 2019، الصادر اليوم الاثنين على تفويض القوات النظامية، بسلطات دخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، بالإضافة إلى اعتقال الأشخاص، الذين يُشتبه باشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ بحسب (رويترز).

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