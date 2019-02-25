أمير الكويت: تجاهل حل القضية الفلسطينية سبب توتّر المنطقة

رام الله - دنيا الوطنقال أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح: إنَّ تجاهل حل القضية الفلسطينية العادل والشامل، سبَّب "بؤر توتر واحتقان" في المنطقة، داعياً إلى وضعها في "صدارة أولويات المجتمع الدولي".ويأتي دعم أمير الكويت للقضية الفلسطينية، ضمن الجهود المتواصلة، التي تبذلها بلاده في مؤازرة فلسطين، ودعمها هي وشعبها على مر السنوات، وفي ظل تخلّي كثير من الدول عن مناصرة الفلسطينيين، وترويجهم للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.وأكد الصباح دعمه للقضية الفلسطينية، خلال كلمته في جلسة بالقمة العربية- الأوروبية التي بدأت أمس الأحد، وتستمر اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ شمال شرقي مصر، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أمس.وقال: "ندرك أن ما نراه اليوم من بؤر توتر واحتقان في منطقتنا، إنما هو بسبب تجاهل هذه القضية (الفلسطينية) وعدم الوصول إلى الحل العادل والشامل، الذي يتطلع إليه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، بل أبناء الأمة العربية بأَسرها".وأعرب عن تطلعه إلى رؤية "تفاعل ومبادرات أكبر وأكثر مع هذه القضية المركزية".ودعا أمير الكويت القادة العرب والأوروبيين إلى وضع القضية الفلسطينية في "صدارة اهتمامات المجتمع الدولي".وأضاف: "لدينا فضاء مشترك وبحار مشتركة، وتواصل جغرافي على الأرض، وكلها عوامل تعزز تفاعلنا وتوطد تعاوننا، وتمكننا من خلق آليات التنسيق والسعي لشراكة تحقق المصالح المشتركة لدولنا على كل المستويات الاقتصادية والتعليمية، والطاقة والاستثمار".وتابع قائلاً: إن "الأخطار والتحديات التي نواجهها، لما نمر به من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية صعبة، تحتم علينا العمل لمواجهتها".