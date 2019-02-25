الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة طفل في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقا، اليوم الاثنين، في ظروف وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، في المنطقة الجنوبية بالخليل.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن ذوي الطفل أفادوا بسقوط ابنهم في بركة ماء.
فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقا، اليوم الاثنين، في ظروف وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، في المنطقة الجنوبية بالخليل.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن ذوي الطفل أفادوا بسقوط ابنهم في بركة ماء.
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