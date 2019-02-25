الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة طفل في الخليل

رام الله - دنيا الوطنفتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقا، اليوم الاثنين، في ظروف وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، في المنطقة الجنوبية بالخليل.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن ذوي الطفل أفادوا بسقوط ابنهم في بركة ماء.