حماس: نستهجن الأحكام الجائرة بحق 4 فلسطينيين في ليبيا

رام الله - دنيا الوطناستهجنت حركة " حماس "، اليوم الاثنين، ما وصفتها "الأحكام الجائرة" التي أصدرتها محكمة ليبية في طرابلس بحق 4 فلسطينيين.وطالبت الحركة في تصريح صحفي الجهات الرسمية والمعنية والخيرين في هذا البلد الشقيق بالتدخل الفوري والعاجل، وبذل كل جهد لرفع هذا الظلم، والإفراج عنهم وعودتهم إلى أهلهم وعوائلهم".وفيما يلي نص البيان:تصريح صحفي صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"تستهجن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة ليبية في طرابلس بحق كل من الإخوة "مروان عبد القادر الأشقر، ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شقير"، حيث إن هؤلاء فلسطينيون ضيوف على ليبيا وشعبها وقيادتها، أقاموا فيها للدراسة وللحصول على قوت يومهم، وهمهم الأكبر أن تتحرر أرضهم، والعودة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين.وتوضح الحركة أن الأخ مروان عبد القادر الأشقر يقيم في ليبيا منذ عام ١٩٨٩ لم يسبق له هو ومن معه أن تدخلوا في أي من شؤون ليبيا الداخلية، ولم يعبثوا بأمنها كما نُسب له من تهم وادعاءات، وإن نجله براء وقت اعتقاله كان طفلًا يبلغ من العمر ١٤ عامًا.