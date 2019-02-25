الشرطة تنجز 4072 قضية الاسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأنجزت الشرطة 4072 قضية خلال الاسبوع الماضي .وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 4072 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 94 قضية ودورت 26 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 376 قضية ودور 77 قضية، وانجزت الشرطة القضائية 3602 قضية ودورت 2910 قضية اخرى .واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت قرابة 420.9 غرام مواد مخدرة، و قرابة 123.5 حبة مخدرة و 9 اداة تعاطي .وسجلت إدارة شرطة المرور 235 حادث سير نتج عنها وفاة 3 اشخاص و اصابة 117 شخص، وفحصت 11211 مركبة، وأنزلت عن الشارع 129 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5081 مخالفة مرورية، وحجزت 97 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 380 مركبة غير قانونية .واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 93820 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 49605 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز 8 قضايا، وجاري متابعة 2 قضايا وضبطت 1206 قطعة اثرية.