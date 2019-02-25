شؤون فلسطينية

الشرطة تنجز 4072 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 4072 قضية الاسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أنجزت الشرطة 4072 قضية خلال الاسبوع الماضي  .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 4072 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 94 قضية ودورت 26 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 376 قضية ودور 77 قضية، وانجزت الشرطة القضائية 3602 قضية ودورت 2910 قضية اخرى .

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت قرابة 420.9 غرام مواد مخدرة، و قرابة 123.5 حبة مخدرة و 9 اداة تعاطي .

وسجلت إدارة شرطة  المرور 235 حادث سير نتج عنها وفاة 3 اشخاص و اصابة 117 شخص، وفحصت 11211 مركبة، وأنزلت عن  الشارع 129 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5081 مخالفة مرورية، وحجزت 97 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 380 مركبة غير قانونية .

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 93820 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 49605 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز 8 قضايا، وجاري متابعة 2 قضايا  وضبطت 1206 قطعة اثرية.

أخبار ذات صلة

الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة طفل في الخليل

الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة طفل في الخليل

حماس: نستهجن الأحكام الجائرة بحق 4 فلسطينيين في ليبيا

حماس: نستهجن الأحكام الجائرة بحق 4 فلسطينيين في ليبيا

&#34;التعاون الإسلامي&#34;: نحذر من محاولات الاحتلال فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي

"التعاون الإسلامي": نحذر من محاولات الاحتلال فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي

مجلي: القمة العربية الأوروبية أعادت للقضية الفلسطينية حضورها وحيوتها

مجلي: القمة العربية الأوروبية أعادت للقضية الفلسطينية حضورها وحيوتها

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرقي رفح

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرقي رفح

هنية: لن ندخر جهداً لإيقاف الجرائم الاسرائيلية ضد الاسرى ونجري اتصالات لوقفها

هنية: لن ندخر جهداً لإيقاف الجرائم الاسرائيلية ضد الاسرى ونجري اتصالات لوقفها

أبو النجا ينفي أي علاقة له بموضوع الرواتب

أبو النجا ينفي أي علاقة له بموضوع الرواتب

كوشنر يكشف بعض تفاصيل (صفقة القرن) ويؤكد: الوضع في غزة سيئ للغاية

كوشنر يكشف بعض تفاصيل (صفقة القرن) ويؤكد: الوضع في غزة سيئ للغاية

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشرطة تنجز 4072 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 4072 قضية الاسبوع الماضي

مجلي: القمة العربية الأوروبية أعادت للقضية الفلسطينية حضورها وحيوتها

مجلي: القمة العربية الأوروبية أعادت للقضية الفلسطينية حضورها وحيوتها

مصلحة السجون الإسرائيلية تتأهب لقمع سجن النقب

مصلحة السجون الإسرائيلية تتأهب لقمع سجن النقب

الاوقاف تطالب المسجلين للعمرة عدم دفع أي رسوم إضافية عن المقررة

الاوقاف تطالب المسجلين للعمرة عدم دفع أي رسوم إضافية عن المقررة

البنك العربي يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى مع &#34;برنامج شباب&#34;

البنك العربي يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى مع "برنامج شباب"

اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

أوقاف غزة تدعو المُسجلين لعمرة شهر مارس عدم دفع أي مبالغ إضافية للشركات

أوقاف غزة تدعو المُسجلين لعمرة شهر مارس عدم دفع أي مبالغ إضافية للشركات

منوعات

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة &#34;ملكة الديسكو&#34;

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة "ملكة الديسكو"

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

عربي

القمة العربية - الأوروبية &#34;تتجاهل&#34; مقترحاً لدول حصار قطر

القمة العربية - الأوروبية "تتجاهل" مقترحاً لدول حصار قطر

بريطانيا تفرض حظراً على (حزب الله) اللبناني

بريطانيا تفرض حظراً على (حزب الله) اللبناني

الإعلام السعودي يحسم الجدل حول &#34;حدود 1937&#34; الفلسطينية

الإعلام السعودي يحسم الجدل حول "حدود 1937" الفلسطينية

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد