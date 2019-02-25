مجلي: القمة العربية الأوروبية أعادت للقضية الفلسطينية حضورها وحيوتها



ودعا رئيس الكونغرس الفلسطيني العالمي الفلسطينيين، للتوحد والبعد عن خطاب المناكفة والانقسام، مجددا دعوته بضرورة وقف التراشق الإعلامي بين طرفي الانقسام، لاسيما في ظل المخاطر الحقيقة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.



واكد مجلي على ضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية تقوم على الشراكة الحقيقية والنهوض بكل المؤسسات الفلسطينية مشددا على أهمية إحياء منظمة التحرير الفلسطينية كمظلة جامعة للشعب الفلسطيني.



ورأى بأن حجم المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية تستوجب من الفلسطينيين ان يتوحدوا ليواجهوا كل المخططات والمؤامرات التي تحاك للقضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس الكونغرس الفلسطيني العالمي، الدكتور عدنان مجلي، بمقررات القمة العربية الأوروبية، التي انعقدت في شرم الشيخ، مؤكدًا انها أعادت للقضية الفلسطينية حضورها وحيوتها كقضية أولى ومركزية للعرب.وأكد مجلي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن القمة سلطت الأضواء على معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الحصار والاستيطان والتهويد، مبيناً أهمية بيان القمة، لاسيما في ظل التصعيد الاسرائيلي في مدينة القدس، وباحات المسجد الأقصى، وما يعانيه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.وأوضح مجلي أن بيان القمة يشير إلى أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضية العرب الاولى رغم ما يعصف بالمنطقة من مشاكل واخطار وتحديات.