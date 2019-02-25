ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرقي رفح

أفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بإصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة، برصاص الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي، شرقي رفح جنوب قطاع غزة.





وكانت الجماهير الفلسطينية قد توجهت الى مخيمات العودة شرقي رفح، للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي، حيث شهدت اشعال المواطنين الاطارات المطاطية في المنطقة.



وزعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أنه تم إلقاء عشرات القنابل الأنبوبية والعبوات، على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.



يتبع..



رام الله - دنيا الوطن