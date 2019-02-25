هنية: لن ندخر جهداً لإيقاف الجرائم الاسرائيلية ضد الاسرى ونجري اتصالات لوقفها

رام الله - دنيا الوطنأكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته لن تدخل جهدا في إيقاف الجرائم الاسرائيلية ضد الاسرى، وانها تبذل كل ما يساند وحقوقهم العادلة.وقال هنية في بيان صحفي أصدره اليوم الاثنين: "نُجري اتصالات مع الأطراف ذات العلاقة والتي من شأنها الضغط على الاحتلال لوقف الإجرام المنظم بحق الأسرى".وأضاف: "الأسرى أثبتوا أنهم بتضحياتهم لن يسمحوا للاحتلال فرض معادلات جديدة أو إسقاط غطرسته عليهم".ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس، مكنونات الشعب الفلسطيني، للتحرك الشامل؛ من أجل دعم الاسرى البواسل، وحشد اكبر حركة إسناد لهم.في السياق، طالب هنية، المؤسسات الحقوقية والدولية للقيام بدورها في كشف جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين