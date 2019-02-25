بريطانيا تفرض حظراً على (حزب الله) اللبناني



يُشار إلى أن بريطانيا تفرض حظراً على الجناح المسلح لمنظمة (حزب الله) منذ عام 2008، لكنها سمحت بنشاطاتها السياسية بما فيها التظاهر في المدن البريطانية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات البريطانية أعلنت اليوم، أنها فرضت حظراً على (حزب الله) اللبناني، وتصنيفه "منظمة إرهابية" بجناحيها السياسي والعسكري، وفق ما أوردته وكالة (رويترز).بدورها نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، قوله: "إن حزب الله يواصل جهوده لضعضعة الاستقرار في الشرق الأوسط، ولا يمكننا أن نفرق بين الذراع المسلحة والذراع السياسية لهذه المنظمة، وعليه تم اتخاذ القرار بفرض الحظر التام عليها".وبحسب القناة، كانت تقارير إعلامية، ذكرت أمس أن جاويد يعتزم تقديم مشروع قرار إلى البرلمان البريطاني، يقضي بحظر كل أجنحة (حزب الله)، سواء كانت سياسية أو عسكرية، بوصفها تنظيماً "إرهابياً".وأشارت القناة، إلى أنه في حال أقر البرلمان البريطاني هذا القرار، فلن يتمكن عناصر الحزب من رفع راياتهم في الشوارع البريطانية في أية تظاهرات سياسية.من جهته رحب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بقرار السلطات البريطانية حظر (حزب الله).وفي تغريدة له على موقع (تويتر)، شدد أردان على ضرورة عدم السماح للمنظمات التي وصفها بـ (الإرهابية)، بالتستر وراء أقنعة سياسية"، وفق تعبيره.من جانبها، توقعت صحيفة (صنداي تليغراف) البريطانية، أن يتم إدراج (حزب الله) على قائمة الإرهاب خلال الأسبوع الجاري، حيث تحتاج هذه الخطوة إلى موافقة البرلمان البريطاني عليها.