أبو النجا ينفي أي علاقة له بموضوع الرواتب



وأكد أبو النجا، أنه لم يتحدث في هذا الموضوع مع أي صحفي وليس له علاقة بهذا الموضوع من قريب او بعيد.



واستنكر محافظ غزة، نشر مثل هذه الاخبار التي وصفها بـ "المشبوهة"، والتي تهدف إلى إشاعة البلبلة وتوتير الأجواء والتحريض على المحافظين.



وحمل ابو النجا، الصحفيين الذين نشروا هذه الاخبار، المسؤولية الكاملة عن أية تداعيات تترتب عنه.



رام الله - دنيا الوطننفى الوزير ابراهيم ابو النجا محافظ غزة، ما أورده بعض الصحفيين حول موضوع التواصل مع المحافظين بخصوص موضوع الرواتب.