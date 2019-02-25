كوشنر: الوضع بقطاع غزة سيء للغاية والفلسطينيون يريدون حكومة غير فاسدة

رام الله - دنيا الوطنأكد جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الوضع في قطاع غزة سيء للغاية، لافتا إلى ان الجميع يريد ان يرى القطاع والضفة موحدين تحت قيادة واحدة.وقال كوشنر لموقع (سكاي نيوز): "الشعب الفلسطيني يريد حكومة غير فاسدة تدافع عن مصالحه"، منوها في الوقت ذاته إلى أن قادة المنطقة والعالم مهتمون كثيرا بالشعب الفلسطيني.وفي السياق، أشار كوشنر إلى أن الادارة الامريكية درست الاقتصاد الفلسطيني، ووجدت أن هناك قدرات كبيرة للاستثمار، ولكن من أجل ذلك لابد من الحد من حالة التوتر.واعتبر صهر الرئيس الامريكي، ان الوضع الذي يتم التفاوض بشأنه بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لم يتغير كثيرا خلال السنوات 25 الأخيرة.وفيما يتعلق بصفقة القرن، قال كوشنر: "تركيزنا يقوم على مبادئ اساسية في خطة السلام، وهي الحرية والاحترام والأمن".