شؤون فلسطينية

مصلحة السجون الإسرائيلية تتأهب لقمع سجن النقب

مصلحة السجون الإسرائيلية تتأهب لقمع سجن النقب
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأثنين، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، تستعد لقمع احتجاجات للأسرى الأمنيين في سجن النقب الصحراوي.

وقالت القناة: "إن حالة التوتر في السجون الإسرائيلية، مرتفعة منذ عدة أيام، وذلك في أعقاب، وضع أجهزة تشويش متطورة، داخل الأقسام الأمنية بالسجون الإسرائيلية".

وأضافت القناة: "إن مصلحة السجون الإسرائيلية، قامت قبل أيام بالبدء بتجربة أجهزة تشويش متطورة على قسمين لحركة حماس في سجن النقب، وذلك للتشويش على الهواتف الخلوية لدى الأسرى".

وزعمت القناة، أن أسرى حماس بسجن النقب، يعتزمون القيام بخطوات احتجاجية على هذه الإجراءات، وسط توقعات باندلاع أحداث شغب داخل السجون اليوم.

وأشارت القناة، الى أن مصلحة السجون الإسرائيلية رفعت حالة الطوارئ في سجن النقب منذ الأمس، وتستعد لقمع الاحتجاجات في أقسام أسرى حماس، بعد طرق.

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