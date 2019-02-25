الاوقاف تطالب المسجلين للعمرة عدم دفع أي رسوم إضافية عن المقررة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، إعلانًا مهماً للمواطنين المسجلين للعمرة في قطاع غزة.ودعت الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة المواطنين المسجلين للعمرة والمسددين للرسوم عن شهر آذار/مارس 2019م، والبالغة 790 دينارًا أردنيًا إلى عدم دفع أية مبالغ إضافية عن الرسوم المقررة من قبل الوزارة.وأكدت الوزارة أن الرسوم المقررة تشمل كافة تكاليف العمرة باستثناء "شيك رسوم معبر رفح البري الفلسطيني"، محذّرة شركات الحج والعمرة من تحصيل أية مبالغ مالية إضافية من المواطنين على المبلغ المذكور والمعتمد.وطالبت المواطنين المسجلين للعمرة خلال شهر آذار/مارس ممن دفعوا أيّ أموالًا إضافية لمراجعة دائرة الحج والعمرة بالوزارة.ومن المتوقع أن يسافر أسبوعيا 1064 معتمرًا من خلال أربع طائرات بمعدل أربع رحلات شهريًا.ولم يتم تمكين المواطنين في غزة من أداء العمرة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب إغلاق معبر رفح مع جمهورية مصر العربية بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.