شؤون فلسطينية

البنك العربي يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى مع "برنامج شباب"

البنك العربي يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى مع "برنامج شباب"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البنك العربي مؤخراً عن اسم الفائز في السحب الثالث لعام 2018 على الجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب" – سيارة فيات تيبو موديل 2018 وهو عيسى يوسف رجب جمعه من فرع الرام، والذي فاز بها ضمن "برنامج شباب" من البنك العربي. 

وقد قام بتسليم الجائزة جمال حوراني مدير منطقة فلسطين وبحضور عدد من المدراء أمام مقر الإدارة، الذي بدوره قدم تهانيه للفائز الذي أعرب عن سعادته بهذه الجائزة والتي تقدم لفائز واحد فقط في كل سحب ربع سنوي لمشتركي برنامج شباب.

وعقب تهنئته للفائز، اكد السيد حوراني في كلمته أن برنامج شباب هو برنامج يعنى بالجيل الشاب من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا البنكية التي تخاطب فئة الشباب وتتيح لهم تلبية إحتياجاتهم المصرفية المختلفة بما فيها تلك المتعلقة بالإدخار أو البطاقات أو الخدمات المصرفية الرقمية أو غيرها من الخدمات بشكل يتماشى مع أسلوب حياتهم ويتيح لهم بناء الأسس المالية السليمة لمستقبلهم، سواء في مرحلة الدراسة الجامعية أو الحياة العملية.   

وفي هذه المناسبة، قال السيد مروان صقر، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي - فلسطين: "نهنىء السيد عيسى يوسف رجب جمعه والفائز بالسحب الثالث على الجائزة الكبرى الربع سنوية وهي سيارة فيات تيبو، إحدى جوائزنا مع "برنامج شباب" وهو برنامج يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا التي تتناسب مع احتياجات شبابنا وتتماشى مع نمط حياتهم العصري". 

وأضاف قائلا: "نوفر لمشتركي "برنامج شباب" العديد من الجوائز الشهرية والربع سنوية المميزة، وسيتم السحب على الجائزة الكبرى المقبلة الربع سنوية في شهر آذار إضافة إلى السحوبات على الجوائز الشهرية وذلك لخمسة رابحين شهريا بقيمة 750 دولاراً لكل رابح."

وتجدر الإشارة هنا إلى أن "برنامج شباب" للفئة العمرية 18-25 سنة بحلّته الجديدة يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا المصرفية وغيرالمصرفية والتي صممت خصيصا لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لفئة الشباب ولتواكب أسلوب حياتهم، سواء اكانوا طلاباً أو موظفين، ومن ضمنها: جوائز كبرى ربع سنوية "سيارات فيات تيبو"، جوائز نقدية لخمسة رابحين شهرياً بقيمة 750 دولاراً لكل رابح، إعفاء من عمولات تحويل الراتب والحد الأدنى للرصيد، بطاقة فيزا الدفع بتصميم خاص وبدون رسوم شهرية، بطاقة التسوق عبر الانترنت مجاناً، خصومات وعروض حصرية لدى مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه والنوادي الصحية ومحلات التسوق، قرض شخصي بأسعار فائدة تفضيلية وبدون عمولة القرض لغاية 15000 دولار وغيرها العديد.

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