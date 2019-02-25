نصف مليون شخص ضحية التلوث البيئي في أوروبا سنويًا

رام الله - دنيا الوطنملايين البشر يموتون سنويا لأسباب مختلفة، ويأتي التلوث البيئي من تلك الأسباب، جاء ذلك خلال التقرير الذي أذاعته قناة الغد، حول تصريحات الوكالة الأوروبية للبيئة في تقريرها السنوي والتي أكدت أن تلوث الهواء في أوروبا يتسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص سنويا، فضلا عن خسائر اقتصادية تقدر بـ عشرين مليار يورو كل عام.وأفاد التقرير بان التلوث البيئي هو إدخال مواد أو أي شكل من أشكال الطاقة إلى البيئة بنسبة تجعلها غير آمنة للعيش فيها.وأشار التقرير إلى أنه بسبب اعتمادها على قارة شديدة الاعتماد على التصنيع والصناعة تعاني أوروبا من قائمة طويلة من المشكلات البيئية، لاسيما تلوث الهواء.وبحسب الوكالة الأوروبية في تقريرها السنوي فان نوعية الهواء تتحسن ببطيء في دول الاتحاد الأوروبي.