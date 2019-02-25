الاتحاد الأوروبي ينفذ اتفاق باريس للمناخ بخفض انبعاثات الشاحنات والأوتوبيسات بنسبة 30%

رام الله - دنيا الوطنقرر الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثات الشاحنات والأوتوبيسات بنسبة 30%، حتى عام 2030، جاء ذلك خلال التقرير الذي أذاعته قناة الغد، حول تنفيذ الاتحاد لقرارات اتفاق باريس للمناخ الذي أقر عام 2015.وأفاد التقرير بأن النسبة جاءت اقل من الهدف المنشود ولكنها ستكون مؤثرة فعلا إذا ما أدركت ما هو مخطط لها، وعندما يطبق القرار حتى عام 2030 يكون الاتحاد الأوربي قد خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في دوله بنسبة 40%، مقارنة بعام 1990.ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بازرخان، الباحث في شؤون البيئة والطاقة، إن هذا القرار يستند إلى 3 عوامل رئيسية، أولها الدول الأعضاء وأساليبها في التنفيذ، لافتًا إلى أن النقطة الثانية تتلخص في مسألة انبعاثات الكربون وحصة كل دولة بها.وأضاف بازرخان، خلال لقائه بالتقرير الذي أذاعته قناة الغد، أن الضغوط البيئية على الاتحاد الأوروبي ومستوى الالتزام به.