دولي

الاتحاد الأوروبي ينفذ اتفاق باريس للمناخ بخفض انبعاثات الشاحنات والأوتوبيسات بنسبة 30%

رام الله - دنيا الوطن
قرر الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثات الشاحنات والأوتوبيسات بنسبة 30%، حتى عام 2030، جاء ذلك خلال التقرير الذي أذاعته قناة الغد، حول تنفيذ الاتحاد لقرارات اتفاق باريس للمناخ الذي أقر عام 2015.

وأفاد التقرير بأن النسبة جاءت اقل من الهدف المنشود ولكنها ستكون مؤثرة فعلا إذا ما أدركت ما هو مخطط لها، وعندما يطبق القرار حتى عام 2030 يكون الاتحاد الأوربي قد خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في دوله بنسبة 40%، مقارنة بعام 1990.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بازرخان، الباحث في شؤون البيئة والطاقة، إن هذا القرار يستند إلى 3 عوامل رئيسية، أولها الدول الأعضاء وأساليبها في التنفيذ، لافتًا إلى أن النقطة الثانية تتلخص في مسألة انبعاثات الكربون وحصة كل دولة بها.

وأضاف بازرخان، خلال لقائه بالتقرير الذي أذاعته قناة الغد، أن الضغوط البيئية على الاتحاد الأوروبي ومستوى الالتزام به.


 


 

 

أخبار ذات صلة

يائير لابيد: لن نُشكل كتلة مانعة مع الأحزاب العربية

يائير لابيد: لن نُشكل كتلة مانعة مع الأحزاب العربية

شاهد: سيناتور أمريكي يُهدد مادورو بصورة القذافي مضرجاً بالدماء قبل مقتله

شاهد: سيناتور أمريكي يُهدد مادورو بصورة القذافي مضرجاً بالدماء قبل مقتله

فريق أمريكي يزور دول الخليج لبحث تمويل لـ &#34;صفقة القرن&#34;

فريق أمريكي يزور دول الخليج لبحث تمويل لـ "صفقة القرن"

بسبب إيران.. مدير جهاز مخابرات عالمية زار إسرائيل سراً

بسبب إيران.. مدير جهاز مخابرات عالمية زار إسرائيل سراً

لماذا أطلق ترامب اسم &#34;صفقة القرن&#34; على خطته للسلام؟

لماذا أطلق ترامب اسم "صفقة القرن" على خطته للسلام؟

عائلة يهودية تعتنق الدين الإسلامي وتنتقل للعيش في الخليل

عائلة يهودية تعتنق الدين الإسلامي وتنتقل للعيش في الخليل

موظفو القنصلية الكولومبية يُغادرون فنزويلا سيراً على الأقدام

موظفو القنصلية الكولومبية يُغادرون فنزويلا سيراً على الأقدام

قانون أمريكي جديد يشرعن البقاء الإسرائيلي في الجولان

قانون أمريكي جديد يشرعن البقاء الإسرائيلي في الجولان

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

الديمقراطية: ندعو لاستراتيجية وطنية لحماية القدس

الديمقراطية: ندعو لاستراتيجية وطنية لحماية القدس

وزارة الاتصالات و(قامات) توقعان مذكرة لتسخير التكنولوجيا في توثيق النضال

وزارة الاتصالات و(قامات) توقعان مذكرة لتسخير التكنولوجيا في توثيق النضال

حقوق مُستباحة.. تقرير جديد للأورومتوسطي يُوثق انتهاكات إسرائيل المتكررة بالقدس

حقوق مُستباحة.. تقرير جديد للأورومتوسطي يُوثق انتهاكات إسرائيل المتكررة بالقدس

الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر تفتتح مختبر الكفاءة

الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر تفتتح مختبر الكفاءة

استشهد زوجها.. والدة أحد جرحى مسيرات العودة تُناشد الرئيس بالتدخل الشخصي لإنقاذ وحيدها

استشهد زوجها.. والدة أحد جرحى مسيرات العودة تُناشد الرئيس بالتدخل الشخصي لإنقاذ وحيدها

انتهاكات مُستمرة للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس

انتهاكات مُستمرة للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل أحد حُرّاس المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل أحد حُرّاس المسجد الأقصى

منوعات

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة &#34;ملكة الديسكو&#34;

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة "ملكة الديسكو"

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

عربي

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

الاستخبارات العراقية: البغدادي موجود في صحراء الأنبار

الاستخبارات العراقية: البغدادي موجود في صحراء الأنبار

الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

شاهد: ملك البحرين يفاجئ الملك سلمان على الهواء

شاهد: ملك البحرين يفاجئ الملك سلمان على الهواء