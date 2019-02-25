شؤون فلسطينية

البنك الاسلامي العربي يرعى حفل تكريم المتقاعدين بوكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

البنك الاسلامي العربي يرعى حفل تكريم المتقاعدين بوكالة الغوث الدولية بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قدم البنك الإسلامي العربي رعاية حصرية لاحتفال تكريم 700 شخص من متقاعدي وكالة الغوث الدولية بمحافظات قطاع غزة بالتعاون مع اتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث يوم السبت 23/02/2019 بمركز رشاد الشوا الثقافي  وبحضور أ. أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين، و السيد إحسان شعشاعة نائب المدير العام للبنك الاسلامي العربي، مدراء فروع البنك وموظفيه، أعضاء اتحاد الموظفين، مدراء الدوائر والبرامج ومدراء المناطق التعليمية في وكالة الغوث الدولية، والعديد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وتأتي رعاية البنك لهذا الاحتفال انطلاقاً من إيمانه بمسؤوليته الاجتماعية من خلال الدعم والتواصل لكافة فئات المجتمع الفلسطيني. 

وقد أشاد إحسان شعشاعة ، نائب مدير عام البنك بمحافظات القطاع بدور هؤلاء الموظفين على اختلاف مجالاتهم في تنمية المجتمع الفلسطيني، كما أثنى على دور اتحاد وكالة الغوث المستمر في خدمة الموظفين.

وأوضح شعشاعة دور البنك المستمر في تقديم الخدمات المصرفية الأفضل لزبائنه وفق فقه المعاملات المالية الإسلامية ، وأضاف أن البنك يهدف إلى مواكبة كل ما هو جديد في المعاملات المصرفية لخدمة زبائنه الكرام بالسرعة الجودة المطلوبة.

من ناحيته شكر أمير المسحال البنك على رعايته المتميزة لهذا الاحتفال ، والذي بدوره يساعد على تعزيز العلاقة ما بين البنك ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة ، وأضاف أن هذا التكريم أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الحضور الذي بذلوا أعمارهم في خدمة الوطن بمجالاتهم المختلفة.

وقد تخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والترفيهية وتوزيع الهدايا تقديراً لجهود المتقاعدين في خدمة الوطن.

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