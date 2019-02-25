شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات و(قامات) توقعان مذكرة لتسخير التكنولوجيا في توثيق النضال

وزارة الاتصالات و(قامات) توقعان مذكرة لتسخير التكنولوجيا في توثيق النضال
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور علام موسى، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة (قامات) لتوثيق النضال الفلسطيني، أنس الأسطة، مذكرة تفاهم لتسخير التكنولوجيا في مجال توثيق النضال والحفاظ على الإرث الفلسطيني، وترسيخ قواعد الاستخدام التكنولوجي، وذلك اليوم في مقر الوزارة برام الله.

وقال وزير الاتصالات: إن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الوزارة في تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز التعاون، وتوثيق النضال الفلسطيني تكنولوجياً.

وأضاف، أن التكنولوجيا عالم متشعب، وفي تطوّر دائم ومستمر بما يشمل مواءمتها وتسخيرها لخدمة القضايا المجتمعية والنضالية التي تهم القضية الفلسطينية والحفاظ على إرثها التاريخي، إضافة إلى توثيقها بطريقة تسهل على كافة أبناء الشعب الفلسطيني والأجيال القادمة الوصول إليها، واعتبار تلك المعلومات كمرجعيات خاصة من مصادر رسمية موثوقة قامت بتوثيقها مؤسسة عريقة مثل مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني.

وأضاف، أن الوزارة تفتح أبوابها للجميع للاستفادة من مركز التدريب لديها الذي يمتلك أفضل المعدات والأجهزة اللازمة لاستضافة مختلف البرامج التدريبية في كافة المجالات التي باتت حاجة ماسة لتطوير القدرات وصقل المهارات، مضيفاً أن توقيع الاتفاقية، يأتي تتويجاً لمبدأ الشراكة، وإيماناً بالدور التفاعلي وأهمية توفير التدريب اللازم، لاسيما فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، شكر الأسطة الوزارة على تعاونها وسعيها لدعم المشاريع المتعلقة بتاريخ ونضال الشعب الفلسطيني، وقال: إن إدارة المؤسسة لن تتوانى عن القيام بمسؤولياتها، فيما يتعلق بالإدارة والتخطيط، وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، والعمل على إنجاحها بالشكل المطلوب.

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