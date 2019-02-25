تحذيرات من سيول.. منخفض جوي عميق يضرب فلسطين وأمطار غزيرة غداً

خاص دنيا الوطن

قال الراصد الجوي، أيمن المصري: إنه من المتوقع أن تتأثر فلسطين بأجواء ماطرة وعاصفة، نتيجة اقتراب منخفض جوي عميق.





وأوضح المصري، لـ "دنيا الوطن"، أنه من المتوقع، أن يطرأ يوم غد الثلاثاء، انخفاض ملموس على دراجات الحرارة؛ بحيث تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتتحول الأجواء الدافئة إلى باردة نسبياً في مختلف المناطق.



وأضاف المصري: "وفجر يوم الأربعاء من المتوقع أن تبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية من البلاد، وتمتد مع ساعات الصباح للمناطق الوسطى وجنوب البلاد".





وتابع: "من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة إلى غزيرة جداً في بعض الفترات، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد حيث يُخشى من تشكل السيول في مناطق الوديان".



من ناحيته، قال موقع (0404) الإسرائيلي، إن عاصفة ستضرب البلاد يوم الخميس، وسيطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة غداً الثلاثاء.





وقال الموقع: إن الأمطار تبدأ بالهطول بغزارة في شمال البلاد وتمتد تدريجياً للوسط مع رياح وعواصف رملية في الجنوب، لافتاً إلى أن يوم الأربعاء يشتد المنخفض.





وأضاف الموقع: "من المتوقع أن تصل العاصفة يوم الخميس، في جنوب البلاد، وستكون هناك عواصف رملية،ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أيضاً، الرياح ستكون قوية، وتصل لسرعة 50 - 90 كلم/س".

وتوقع المصري، أن تستمر الأمطار حتى فجر الجمعة، وصولاً إلى فجر وصباح يوم السبت، مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وأن يضعف تأثير المنخفض الجوي صباح يوم الجمعة مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، وتسود أجواء باردة.ولفت إلى أنه من المتوقع، أن تتأثر البلاد بأجواء ماطرة مجدداً مطلع الأسبوع المقبل مع انخفاض جديد على درجات الحرارة.