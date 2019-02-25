شؤون فلسطينية

تحذيرات من سيول.. منخفض جوي عميق يضرب فلسطين وأمطار غزيرة غداً

تحذيرات من سيول.. منخفض جوي عميق يضرب فلسطين وأمطار غزيرة غداً
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال الراصد الجوي، أيمن المصري: إنه من المتوقع أن تتأثر فلسطين بأجواء ماطرة وعاصفة، نتيجة اقتراب منخفض جوي عميق.

وأوضح المصري، لـ "دنيا الوطن"، أنه من المتوقع، أن يطرأ يوم غد الثلاثاء، انخفاض ملموس على دراجات الحرارة؛ بحيث تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتتحول الأجواء الدافئة إلى باردة نسبياً في مختلف المناطق.

وأضاف المصري: "وفجر يوم الأربعاء من المتوقع أن تبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية من البلاد، وتمتد مع ساعات الصباح للمناطق الوسطى وجنوب البلاد".

وتابع: "من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة إلى غزيرة جداً في بعض الفترات، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد حيث يُخشى من تشكل السيول في مناطق الوديان".

وتوقع المصري، أن تستمر الأمطار حتى فجر الجمعة، وصولاً إلى فجر وصباح يوم السبت، مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وأن يضعف تأثير المنخفض الجوي صباح يوم الجمعة مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، وتسود أجواء باردة.

ولفت إلى أنه من المتوقع، أن تتأثر البلاد بأجواء ماطرة مجدداً مطلع الأسبوع المقبل مع انخفاض جديد على درجات الحرارة.

من ناحيته، قال موقع (0404) الإسرائيلي، إن عاصفة ستضرب البلاد يوم الخميس، وسيطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة غداً الثلاثاء.

وقال الموقع: إن الأمطار تبدأ بالهطول بغزارة في شمال البلاد وتمتد تدريجياً للوسط مع رياح وعواصف رملية في الجنوب، لافتاً إلى أن يوم الأربعاء يشتد المنخفض.

وأضاف الموقع: "من المتوقع أن تصل العاصفة يوم الخميس، في جنوب البلاد، وستكون هناك عواصف رملية،ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أيضاً، الرياح ستكون قوية، وتصل لسرعة 50 - 90 كلم/س". 

أخبار ذات صلة

اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

الديمقراطية: ندعو لاستراتيجية وطنية لحماية القدس

الديمقراطية: ندعو لاستراتيجية وطنية لحماية القدس

وزارة الاتصالات و(قامات) توقعان مذكرة لتسخير التكنولوجيا في توثيق النضال

وزارة الاتصالات و(قامات) توقعان مذكرة لتسخير التكنولوجيا في توثيق النضال

حقوق مُستباحة.. تقرير جديد للأورومتوسطي يُوثق انتهاكات إسرائيل المتكررة بالقدس

حقوق مُستباحة.. تقرير جديد للأورومتوسطي يُوثق انتهاكات إسرائيل المتكررة بالقدس

الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر تفتتح مختبر الكفاءة

الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر تفتتح مختبر الكفاءة

استشهد زوجها.. والدة أحد جرحى مسيرات العودة تُناشد الرئيس بالتدخل الشخصي لإنقاذ وحيدها

استشهد زوجها.. والدة أحد جرحى مسيرات العودة تُناشد الرئيس بالتدخل الشخصي لإنقاذ وحيدها

أوقاف غزة تدعو المُسجلين لعمرة شهر مارس عدم دفع أي مبالغ إضافية للشركات

أوقاف غزة تدعو المُسجلين لعمرة شهر مارس عدم دفع أي مبالغ إضافية للشركات

انتهاكات مُستمرة للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس

انتهاكات مُستمرة للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

الديمقراطية: ندعو لاستراتيجية وطنية لحماية القدس

الديمقراطية: ندعو لاستراتيجية وطنية لحماية القدس

وزارة الاتصالات و(قامات) توقعان مذكرة لتسخير التكنولوجيا في توثيق النضال

وزارة الاتصالات و(قامات) توقعان مذكرة لتسخير التكنولوجيا في توثيق النضال

حقوق مُستباحة.. تقرير جديد للأورومتوسطي يُوثق انتهاكات إسرائيل المتكررة بالقدس

حقوق مُستباحة.. تقرير جديد للأورومتوسطي يُوثق انتهاكات إسرائيل المتكررة بالقدس

الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر تفتتح مختبر الكفاءة

الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر تفتتح مختبر الكفاءة

استشهد زوجها.. والدة أحد جرحى مسيرات العودة تُناشد الرئيس بالتدخل الشخصي لإنقاذ وحيدها

استشهد زوجها.. والدة أحد جرحى مسيرات العودة تُناشد الرئيس بالتدخل الشخصي لإنقاذ وحيدها

انتهاكات مُستمرة للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس

انتهاكات مُستمرة للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل أحد حُرّاس المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل أحد حُرّاس المسجد الأقصى

منوعات

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة &#34;ملكة الديسكو&#34;

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة "ملكة الديسكو"

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

عربي

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

الاستخبارات العراقية: البغدادي موجود في صحراء الأنبار

الاستخبارات العراقية: البغدادي موجود في صحراء الأنبار

الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

شاهد: ملك البحرين يفاجئ الملك سلمان على الهواء

شاهد: ملك البحرين يفاجئ الملك سلمان على الهواء