الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر تفتتح مختبر الكفاءة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا، رئيس جامعة الأزهر- غزة، مختبر الكفاءة، بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات المصمم وفق أحدث التقنيات التي توصلت إليها التكنولوجيا العالمية، ضمن مشروع( BITPAL) الممول من الاتحاد الأوروبي (Erasmus plus )، وذلك بحضور الدكتور مازن أبو عمرو، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ الدكتور سامي أبو ناصر، مدير المشروع في الجامعة، وأعضاء المشروع في الكلية، ومدراء المشروع في الجامعات المشاركة.
وخلال الافتتاح عبر الفرا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير والتقدم المستمر لكلية الهندسة، مشيداً بروح التعاون والشراكة الحقيقية للجامعات الفلسطينية في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه رغم المعيقات والأزمات الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الجامعات الفلسطينية إلا أنها لا تزال على قدر عل من المسئولية والتقدم والتطوير، ولازالت ديمومة العمل الأكاديمي مستمرة وذلك من خلال تطوير الخطط والمناهج الدراسية بما يتوافق واحتياجات المجتمع، لافتاً إلى أن افتتاح هذا المختبر المتطور وبهذه المواصفات العالمية يؤكد على انطلاق مرحلة جديدة من مراحل التطور الأكاديمي في جامعة الأزهر-غزة، مقدماً شكره وامتنانه لأعضاء فريق كلية الهندسة وللشركاء في الجامعات المحلية والدولية والممولين لهذا المشروع الخلاق.
بدوره، أكد أبو عمرو، أن افتتاح هذا المختبر كان نتاج جهود متكاملة ومخلصة من قبل أعضاء الفريق في كلية الهندسة للخروج بمختبرات ذكية توفر البيئة المناسبة للطلبة للتميز والابداع والاندماج في سوق العمل، مشيراً إلى استمرار الجهود من أجل اشتراك الجامعة في برامج التبادل الأكاديمي مع الجامعات الأوروبية والذي سيعكس بالغ الأثر على تطوير أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلاب بالجامعة.
من ناحيته، أشار أبو ناصر إلى أن افتتاح المختبر كان ثمرة من ثمرات مشروع ( BITPAL) الذي اطلقته الكلية من أجل تطوير خططها وبرامجها الأكاديمية، لافتاً إلى أن الخطط الأكاديمية لكلية الهندسة في جامعة الأزهر استحوذت على إعجاب وتقدير الشركاء في الجامعات الأوروبية، مؤكداً على أهمية التعاون بين الجامعات الفلسطينية والعمل الجاد من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة تخص تطوير العملية التعليمية في فلسطين والارتقاء بها.
إلى ذلك، أوضح د. أحمد عبد العال مدير المشروع في الكلية الجامعية، أهمية المشروع القائم على تعزيز وتطوير برامج الحاسوب في الجامعات الفلسطينية بالشراكة مع الجامعات المحلية والقطاع الخاص والجامعات الأوروبية، لافتاً إلى أن المشروع قائم على عدة أهداف من أهمها تطوير البيئة التعليمية، والعمل على إنشاء المختبرات والورش المتطورة، وتطوير الكادر التعليمي، وتطوير واحتضان مشاريع الطلبة الريادية وتنميتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاهتمام بتطوير المناهج والخطط الدراسية، ودراسة احتياجات السوق وتوفيرها.
من جانبه، أوضح د. أحمد محمود من فريق المشروع بالجامعة، إمكانيات المختبر المتطورة، مشيراً إلى أنه مجهز بـ (30) حاسوباً من مواصفات الجيل الثامن، بالإضافة إلى جهاز (UPS) لكل جهاز للحفاظ على سلامته في ظل عدم الاستقرار في التيار الكهربائي، كما جهز المختبر بنظام صوتي متطور مغلق فيما بين المدرس والطلبة، وتزويد المختبر بجهاز (Interactive LCD) وهو جهاز من خلاله يمكن التحكم عن بعد وتحويل الأجسام الصلبة إلى لوحة ذكية لاستخدامها في العملية التعليمية من خلال ربطها بشبكة لا سلكية مغلقة تتيح للمدرس والطلبة التعامل والتفاعل مع بعضهم البعض من خلال أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية المحمولة.
الجدير بالذكر، أن مشروع (BITPAL) يهدف إلى تعزيز الابتكار في مناهج هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية، والعمل على تطوير الخطط التدريسية بما يتناسب وسوق العمل، وانشاء مختبر الحاسوب الذكي يهدف إلى احتضان أفكار الطلبة الريادية وتنميتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.
افتتح الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا، رئيس جامعة الأزهر- غزة، مختبر الكفاءة، بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات المصمم وفق أحدث التقنيات التي توصلت إليها التكنولوجيا العالمية، ضمن مشروع( BITPAL) الممول من الاتحاد الأوروبي (Erasmus plus )، وذلك بحضور الدكتور مازن أبو عمرو، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ الدكتور سامي أبو ناصر، مدير المشروع في الجامعة، وأعضاء المشروع في الكلية، ومدراء المشروع في الجامعات المشاركة.
وخلال الافتتاح عبر الفرا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير والتقدم المستمر لكلية الهندسة، مشيداً بروح التعاون والشراكة الحقيقية للجامعات الفلسطينية في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه رغم المعيقات والأزمات الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الجامعات الفلسطينية إلا أنها لا تزال على قدر عل من المسئولية والتقدم والتطوير، ولازالت ديمومة العمل الأكاديمي مستمرة وذلك من خلال تطوير الخطط والمناهج الدراسية بما يتوافق واحتياجات المجتمع، لافتاً إلى أن افتتاح هذا المختبر المتطور وبهذه المواصفات العالمية يؤكد على انطلاق مرحلة جديدة من مراحل التطور الأكاديمي في جامعة الأزهر-غزة، مقدماً شكره وامتنانه لأعضاء فريق كلية الهندسة وللشركاء في الجامعات المحلية والدولية والممولين لهذا المشروع الخلاق.
بدوره، أكد أبو عمرو، أن افتتاح هذا المختبر كان نتاج جهود متكاملة ومخلصة من قبل أعضاء الفريق في كلية الهندسة للخروج بمختبرات ذكية توفر البيئة المناسبة للطلبة للتميز والابداع والاندماج في سوق العمل، مشيراً إلى استمرار الجهود من أجل اشتراك الجامعة في برامج التبادل الأكاديمي مع الجامعات الأوروبية والذي سيعكس بالغ الأثر على تطوير أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلاب بالجامعة.
من ناحيته، أشار أبو ناصر إلى أن افتتاح المختبر كان ثمرة من ثمرات مشروع ( BITPAL) الذي اطلقته الكلية من أجل تطوير خططها وبرامجها الأكاديمية، لافتاً إلى أن الخطط الأكاديمية لكلية الهندسة في جامعة الأزهر استحوذت على إعجاب وتقدير الشركاء في الجامعات الأوروبية، مؤكداً على أهمية التعاون بين الجامعات الفلسطينية والعمل الجاد من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة تخص تطوير العملية التعليمية في فلسطين والارتقاء بها.
إلى ذلك، أوضح د. أحمد عبد العال مدير المشروع في الكلية الجامعية، أهمية المشروع القائم على تعزيز وتطوير برامج الحاسوب في الجامعات الفلسطينية بالشراكة مع الجامعات المحلية والقطاع الخاص والجامعات الأوروبية، لافتاً إلى أن المشروع قائم على عدة أهداف من أهمها تطوير البيئة التعليمية، والعمل على إنشاء المختبرات والورش المتطورة، وتطوير الكادر التعليمي، وتطوير واحتضان مشاريع الطلبة الريادية وتنميتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاهتمام بتطوير المناهج والخطط الدراسية، ودراسة احتياجات السوق وتوفيرها.
من جانبه، أوضح د. أحمد محمود من فريق المشروع بالجامعة، إمكانيات المختبر المتطورة، مشيراً إلى أنه مجهز بـ (30) حاسوباً من مواصفات الجيل الثامن، بالإضافة إلى جهاز (UPS) لكل جهاز للحفاظ على سلامته في ظل عدم الاستقرار في التيار الكهربائي، كما جهز المختبر بنظام صوتي متطور مغلق فيما بين المدرس والطلبة، وتزويد المختبر بجهاز (Interactive LCD) وهو جهاز من خلاله يمكن التحكم عن بعد وتحويل الأجسام الصلبة إلى لوحة ذكية لاستخدامها في العملية التعليمية من خلال ربطها بشبكة لا سلكية مغلقة تتيح للمدرس والطلبة التعامل والتفاعل مع بعضهم البعض من خلال أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية المحمولة.
الجدير بالذكر، أن مشروع (BITPAL) يهدف إلى تعزيز الابتكار في مناهج هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية، والعمل على تطوير الخطط التدريسية بما يتناسب وسوق العمل، وانشاء مختبر الحاسوب الذكي يهدف إلى احتضان أفكار الطلبة الريادية وتنميتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.
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