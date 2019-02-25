الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر تفتتح مختبر الكفاءة



إلى ذلك، أوضح د. أحمد عبد العال مدير المشروع في الكلية الجامعية، أهمية المشروع القائم على تعزيز وتطوير برامج الحاسوب في الجامعات الفلسطينية بالشراكة مع الجامعات المحلية والقطاع الخاص والجامعات الأوروبية، لافتاً إلى أن المشروع قائم على عدة أهداف من أهمها تطوير البيئة التعليمية، والعمل على إنشاء المختبرات والورش المتطورة، وتطوير الكادر التعليمي، وتطوير واحتضان مشاريع الطلبة الريادية وتنميتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاهتمام بتطوير المناهج والخطط الدراسية، ودراسة احتياجات السوق وتوفيرها.



من جانبه، أوضح د. أحمد محمود من فريق المشروع بالجامعة، إمكانيات المختبر المتطورة، مشيراً إلى أنه مجهز بـ (30) حاسوباً من مواصفات الجيل الثامن، بالإضافة إلى جهاز (UPS) لكل جهاز للحفاظ على سلامته في ظل عدم الاستقرار في التيار الكهربائي، كما جهز المختبر بنظام صوتي متطور مغلق فيما بين المدرس والطلبة، وتزويد المختبر بجهاز (Interactive LCD) وهو جهاز من خلاله يمكن التحكم عن بعد وتحويل الأجسام الصلبة إلى لوحة ذكية لاستخدامها في العملية التعليمية من خلال ربطها بشبكة لا سلكية مغلقة تتيح للمدرس والطلبة التعامل والتفاعل مع بعضهم البعض من خلال أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية المحمولة.



الجدير بالذكر، أن مشروع (BITPAL) يهدف إلى تعزيز الابتكار في مناهج هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية، والعمل على تطوير الخطط التدريسية بما يتناسب وسوق العمل، وانشاء مختبر الحاسوب الذكي يهدف إلى احتضان أفكار الطلبة الريادية وتنميتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.



من ناحيته، أشار أبو ناصر إلى أن افتتاح المختبر كان ثمرة من ثمرات مشروع ( BITPAL) الذي اطلقته الكلية من أجل تطوير خططها وبرامجها الأكاديمية، لافتاً إلى أن الخطط الأكاديمية لكلية الهندسة في جامعة الأزهر استحوذت على إعجاب وتقدير الشركاء في الجامعات الأوروبية، مؤكداً على أهمية التعاون بين الجامعات الفلسطينية والعمل الجاد من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة تخص تطوير العملية التعليمية في فلسطين والارتقاء بها.