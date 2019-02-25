استشهد زوجها.. والدة أحد جرحى مسيرات العودة تُناشد الرئيس بالتدخل الشخصي لإنقاذ وحيدها



وقالت يونس في رسالة وصلت "دنيا الوطن" نسخة منها، إن الطلق الناري المتفجر تسبب بكسور في الفكين وشلل في الوجه وفقدان للسمع، وأن الأطباء أخرجوا ابنها بعد إجراء العمليات المطلوبة له، لتحدث بعد مغادرته المستشفى مضاعفات في وجهه أدت لتورمه وفقدان السمع بشكل كامل.



وأضافت في رسالتها: "يعتصر قلبي ألما كلما أشاهد ابني الوحيد يموت ببطئ امامي ولا استطيع فعل شيء له".



ووجهت رسالتها إلى الرئيس: "أوجه رسالتي إلى الرئيس كونه حامل همومنا وقضايانا، آملة أن تلقى مناشدتي قبولا لديك، وأن تتدخل شخصياً في إنقاذ حياة ابني، خاصة أنه لا أحد لي سواه، فوالده استشهد عام 1993".



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رام الله - دنيا الوطنناشدت والدة الجريح أنور علي حمدان يونس (27 عاماً) من خانيونس، الرئيس محمود عباس، التدخل السريع والعاجل في سفر ابنها للعلاج بالخارج بعدما أصيب بطلق ناري خلال مشاركته في مسيرات العودة، خاصة بعدما رفض الاحتلال سفره عبر معبر بيت حانون "إيرز" لاربع مرات متتالية.