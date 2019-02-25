أوقاف غزة تدعو المُسجلين لعمرة شهر مارس عدم دفع أي مبالغ إضافية للشركات

رام الله - دنيا الوطندعت الإدارة العامة للحج والعمرة، بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في قطاع غزة، المواطنين المسجلين للعمرة والمسددين للرسوم عن شهر آذار/ مارس 2019، والبالغة (790) ديناراً أردنياً، لعدم دفع أي مبالغ إضافية عن الرسوم المقررة من قبل الوزارة.وأوضحت، أن الرسوم المقررة، تشمل كافة تكاليف العمرة، باستثناء شيك رسوم (معبر رفح البري الفلسطيني)، محذرة في الوقت ذاته الشركات من تحصيل أية مبالغ مالية إضافية من المواطنين على المبلغ المعتمد من قبل الوزارة.كما وطالبت المواطنين المسجلين للعمرة خلال شهر آذار/ مارس الذين دفعوا أية أموال إضافية، مراجعة دائرة الحج والعمرة بالوزارة.