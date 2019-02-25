شؤون فلسطينية

انتهاكات مُستمرة للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس

انتهاكات مُستمرة للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان المستوطنين، انتهاكاتها المستمرة والممنهجة بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وأفاد شهود عيان، اليوم، أن أعمال تجريف متواصلة، تجري في أراضي كفر الديك من الجهة الشمالية الغربية للبلدة، دون توقف.

وأكد الشهود، أن التجريف يجري لصالح توسعة مصانع وشقق مستوطنة (ايلي زهاف) التي تشهد نمواً استيطانياً غير مسبوق.

بدورها، قالت مصادر مختصة: إن مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال، كان قد صادق قبل فترة على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة من بينها عشرات الوحدات في مستوطنة (ايلي زهاف). 

وأكدت المصادر، أن الاحتلال يزعم أن الأراضي هي أراضي دولة، وهو ما يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر الأراضي التي أقيمت فوقها المستوطنات في الضفة الغربية، هي أراضٍ محتلة، يمنع بناء منشآت للاحتلال فوقها.

وفي سياق متصل، نفذ مستوطنون صهاينة اليوم أعمال تجريف جديدة لتوسعة مستوطنة (بروخين) المقامة على أراضي المواطنين شمال بلدة بروقين غرب سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن جرافات المستوطنين، واصلت اليوم عمليات تجريف وتهيئة الأرض والبنية التحتية، للمزيد من البناء الاستيطاني على حساب أراضي بلدة بروقين وبلدة بديا وقرية سرطة غرب محافظة سلفيت.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توسيع مستوطنة (بروخين) بمئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة، حيث يجري العمل على بنائها حالياً على حساب أراضي المزارعين.

في سياق آخر، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، امرأتين فلسطينيتين على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

 وزعمت شرطة الاحتلال، أن ما يُسمى بعناصر حرس الحدود اعتقلوا امرأة من نابلس، عندما كانت تحاول اجتياز حاجز قلنديا من المسرب المخصص للسيارات.

وأوضحت الشرطة، أن عناصر "حرس الحدود" اشتبهوا بالسيدة وأمروها بالتوقف، وعندما لم تتوقف أطلقوا النار في الهواء، قبل اعتقالها.

كما اعتقل جنود الاحتلال في وقت سابق أمس امرأة من رام الله، عندما كانت تمر عبر حاجز قلنديا، بعد أن عثروا في حقيبتها على سكين.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء أمس، الفتاة آية أبو ناب أثناء خروجها من المسجد الأقصى عبر باب السلسلة.

وقد تعرضت المقدسية أبو ناب للاعتقال والإبعاد عن الأقصى عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وتزعم سلطات الاحتلال أن أبو ناب، تتصدى لاقتحامات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى.

إلى ذلك، استهدفت سلطات الاحتلال، مساء أمس، موكب الأسير المقدسي المحرر عبد الرحمن خليل محمد محمود (38 عاماً)، واعتقلت معه شقيقه محمود محمود، وابن شقيقته محمد ناصر محمود، خلال توجهه إلى أريحا.

وكان عبد الرحمن، قد تحرر صباح أمس، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة سبعة عشر عاماً.

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