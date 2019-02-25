شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أحد حُرّاس المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل أحد حُرّاس المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حارسًا في المسجد الأقصى.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد جرى اعتقال الحارس أحمد عويس من الأقصى، بسبب قيامه بفتح مصلى باب الرحمة، صباح اليوم.

ومنذ فتح باب الرحمة يوم الجمعة، تقوم شرطة الاحتلال، باعتقال الحراس، الذي يقومون بفتح الباب يوميًا، بذريعة مخالفتهم لأمر المحكمة الصادر بإغلاقه.

أخبار ذات صلة

اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

الديمقراطية: ندعو لاستراتيجية وطنية لحماية القدس

الديمقراطية: ندعو لاستراتيجية وطنية لحماية القدس

وزارة الاتصالات و(قامات) توقعان مذكرة لتسخير التكنولوجيا في توثيق النضال

وزارة الاتصالات و(قامات) توقعان مذكرة لتسخير التكنولوجيا في توثيق النضال

حقوق مُستباحة.. تقرير جديد للأورومتوسطي يُوثق انتهاكات إسرائيل المتكررة بالقدس

حقوق مُستباحة.. تقرير جديد للأورومتوسطي يُوثق انتهاكات إسرائيل المتكررة بالقدس

تحذيرات من سيول.. منخفض جوي عميق يضرب فلسطين وأمطار غزيرة غداً

تحذيرات من سيول.. منخفض جوي عميق يضرب فلسطين وأمطار غزيرة غداً

الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر تفتتح مختبر الكفاءة

الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر تفتتح مختبر الكفاءة

استشهد زوجها.. والدة أحد جرحى مسيرات العودة تُناشد الرئيس بالتدخل الشخصي لإنقاذ وحيدها

استشهد زوجها.. والدة أحد جرحى مسيرات العودة تُناشد الرئيس بالتدخل الشخصي لإنقاذ وحيدها

أوقاف غزة تدعو المُسجلين لعمرة شهر مارس عدم دفع أي مبالغ إضافية للشركات

أوقاف غزة تدعو المُسجلين لعمرة شهر مارس عدم دفع أي مبالغ إضافية للشركات

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

اللجنة الوطنية للأجور تُوصي بإقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية بالحد الأدنى

الديمقراطية: ندعو لاستراتيجية وطنية لحماية القدس

الديمقراطية: ندعو لاستراتيجية وطنية لحماية القدس

وزارة الاتصالات و(قامات) توقعان مذكرة لتسخير التكنولوجيا في توثيق النضال

وزارة الاتصالات و(قامات) توقعان مذكرة لتسخير التكنولوجيا في توثيق النضال

حقوق مُستباحة.. تقرير جديد للأورومتوسطي يُوثق انتهاكات إسرائيل المتكررة بالقدس

حقوق مُستباحة.. تقرير جديد للأورومتوسطي يُوثق انتهاكات إسرائيل المتكررة بالقدس

الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر تفتتح مختبر الكفاءة

الأول من نوعه على مستوى الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر تفتتح مختبر الكفاءة

استشهد زوجها.. والدة أحد جرحى مسيرات العودة تُناشد الرئيس بالتدخل الشخصي لإنقاذ وحيدها

استشهد زوجها.. والدة أحد جرحى مسيرات العودة تُناشد الرئيس بالتدخل الشخصي لإنقاذ وحيدها

انتهاكات مُستمرة للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس

انتهاكات مُستمرة للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل أحد حُرّاس المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل أحد حُرّاس المسجد الأقصى

منوعات

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة &#34;ملكة الديسكو&#34;

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة "ملكة الديسكو"

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

عربي

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

الاستخبارات العراقية: البغدادي موجود في صحراء الأنبار

الاستخبارات العراقية: البغدادي موجود في صحراء الأنبار

الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

شاهد: ملك البحرين يفاجئ الملك سلمان على الهواء

شاهد: ملك البحرين يفاجئ الملك سلمان على الهواء