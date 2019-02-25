الاحتلال يعتقل أحد حُرّاس المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حارسًا في المسجد الأقصى.ووفقًا لمصادر محلية، فقد جرى اعتقال الحارس أحمد عويس من الأقصى، بسبب قيامه بفتح مصلى باب الرحمة، صباح اليوم.ومنذ فتح باب الرحمة يوم الجمعة، تقوم شرطة الاحتلال، باعتقال الحراس، الذي يقومون بفتح الباب يوميًا، بذريعة مخالفتهم لأمر المحكمة الصادر بإغلاقه.