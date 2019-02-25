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الإعلام السعودي يحسم الجدل حول "حدود 1937" الفلسطينية

الإعلام السعودي يحسم الجدل حول "حدود 1937" الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حسمت وسائل الإعلام السعودية الرسمية، الجدل الذي أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما قاله الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمام قمة شرم الشيخ، بشأن حدود الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكان العاهل السعودي، قال في قمة الاتحاد الأوروبي ودول الجامعة العربية في شرم الشيخ أمس: إن بلاده تؤكد موقفها الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1937.

وثار في أعقاب ذلك جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل فيه البعض عن المغزى من ذكر عام 1937، وتذكر البعض الآخر بهذه المناسبة نتائج لجنة بيل البريطانية عام 1937 التي اقترحت تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقاليم، أحدها يبقى تحت الانتداب البريطاني، وآخر يخصص لدولة يهودية، وقسم ثالث لدولة عربية يضم إليه جزء من شرق الأردن.

إلا أن وكالة الأنباء الرسمية السعودية، حسمت الجدل وأعادت الأمور إلى نصابها، حيث نشرت نص كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة شرم الشيخ على الشكل التالي:

"أعدنا التأكيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

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