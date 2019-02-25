وزارة التربية: غداً آخر موعد لتسلم طلبات التوظيف

www.mohe.pna.ps/jobs/Post/5064 للاطلاع على كامل التفاصيل حول هذه الوظائف؛ والتي كانت الوزارة قد نشرتها في بيان سابق.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن يوم غدٍ الثلاثاء، هو آخر موعد لتسلم طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا للعام الدراسي 2019-2020، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام www.gpc.pna.ps، وفقاً لإعلان الوزارة السابق.ودعت "التربية" لزيارة الرابط المباشر الآتي