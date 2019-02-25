وزارة التربية: غداً آخر موعد لتسلم طلبات التوظيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن يوم غدٍ الثلاثاء، هو آخر موعد لتسلم طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا للعام الدراسي 2019-2020، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام www.gpc.pna.ps، وفقاً لإعلان الوزارة السابق.
ودعت "التربية" لزيارة الرابط المباشر الآتي
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن يوم غدٍ الثلاثاء، هو آخر موعد لتسلم طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا للعام الدراسي 2019-2020، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام www.gpc.pna.ps، وفقاً لإعلان الوزارة السابق.
ودعت "التربية" لزيارة الرابط المباشر الآتي
www.mohe.pna.ps/jobs/Post/5064 للاطلاع على كامل التفاصيل حول هذه الوظائف؛ والتي كانت الوزارة قد نشرتها في بيان سابق.
التعليقات