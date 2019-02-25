هيئة مسيرات العودة: 30 آذار المقبل سيكون مليونية فلسطينية غير مسبوقة





ويُصادف يوم الثلاثين من آذار/مارس المقبل، الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، وذكرى يوم الأرض.

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة الوطنية الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار: إن يوم الثلاثين من آذار/ مارس، سيكون مليونية فلسطينية غير مسبوقة.وأعلنت خلال مؤتمر صحفي، عن انطلاق المسير البحري الـ 25 بعنوان "غزة تنتفض على محاصريها"، وذلك غداً الثلاثاء، في مخيم "هربيا" شمال قطاع غزة.وأكدت الهيئة الوطنية، أنها لن تتراجع عن المسيرات البرية والبحرية، حتى تحقيق أهدافها، مشددة على أن مسيرات العودة، هي حراك سلمي يخوضه الشعب الفلسطيني.