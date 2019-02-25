الزعنون يُؤكد الدعم الكامل للرئيس محمود عباس

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، الدعم الكامل للرئيس محمود عباس، والدور الكبير الذي يقوم به على كافة المستويات الدولية والعربية والداخلية، وأن الثقة به كاملة، مستنكراً الأصوات الشاذة، وغير المسؤولة التي تحاول النيل من شرعيته الوطنية.جاء ذلك، خلال ترؤس الزعنون لاجتماع مكتب رئاسة المجلس الوطني اليوم، الذي تمت خلاله مناقشة القضايا المهمة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية المسيحية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.وحيا المكتب وقفة أبناء الشعب الفلسطيني، البطل على الأرض الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، ودفاعهم عن باب الرحمة، الذي هو جزء من المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً الحق التاريخي والديني للأمة الإسلامية في المسجد الأقصى.واستنكر المكتب ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والهجمة الشرسة التي يتعرض لها في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية من مداهمات واعتقالات للأطفال والنساء والتعذيب الممنهج، من خلال إرهاب الدولة المنظم، داعياً الهيئات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة؛ لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.كما تطرق الاجتماع إلى ما يتعرض له أسرانا الأبطال، ويستنكر سرقة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، مطالباً البرلمانات والمؤسسات الدولية المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه القرصنة.