بالأسماء: طالع آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الثلاثاء

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كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها، هي الأولى والثانية والثالثة، والرابعة حتى الرقم (70) من كشف (2/25).وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، فيما يجب التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.