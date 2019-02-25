دولي

يائير لابيد: لن نُشكل كتلة مانعة مع الأحزاب العربية

يائير لابيد: لن نُشكل كتلة مانعة مع الأحزاب العربية
يائير لابيد وبيني غانتس وموشيه يعلون
رام الله - دنيا الوطن
قال أحد رؤساء حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، يائير لابيد: إن حزبه لن يُشكّل كتلة مانعة مع النواب العرب، وفي حال فوزه في الانتخابات سيتوجه إلى (الليكود) بطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على رأب الصدع في صفوف الشعب. 

ورأى لابيد في تصريحات نقلتها (الإذاعة الإسرائيلية العامة)، أنه إذا فاز حزبه في الانتخابات، لن يبقى بنيامين نتنياهو رئيساً لليكود.

بدوره، أكد رئيس الجبهة العربية للتغيير في إسرائيل، أيمن عودة أنه يتعين على المرشحيْن بيني غانتس ولابيد، الإدراك أن دعم حزبه لهما ليس مضموناً سلفاً. 

وشدّد على أنه والنائب أحمد الطيبي، لن يُوصيا الرئيس الإسرائيلي، بتكليف غانتس مهمة تشكيل الحكومة القادمة ما لم يلتزم الأخير بالسعي إلى سلام مع الفلسطينيين، وتحقيق المساواة للعرب في إسرائيل. 

وعلى صعيد ذي صلة، رفض عضو حزب (الليكود) القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الانتقادات التي وجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب ضم حزب (عظمة لإسرائيل) التي تمثل اليمين المتطرف إلى كتلة اليمين.

وقال: إنه يفضل كتلة يمين، تعتمد على اليمين المتطرف عن كتلة مركز يسار، تستند إلى الأحزاب العربية. 

كما دعا كاتس الجهات المختصة، للسماح لنتنياهو بتجنيد المبلغ المطلوب للدفاع القضائي عنه، مؤكداً أن هذا من حق كل مواطن.

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