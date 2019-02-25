فتح تتهم الأمن بغزة باعتقال العشرات من كوادرها بالقطاع

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (فتح): إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، اعتقلت خلال اليومين الماضيين العشرات من كوادر الحركة في القطاع، لافتةً إلى أن المعتقلين قرابة المائة.





وأوضح الناطق باسم الحركة، عاطف أبو سيف، أن المعتقلين من أبناء وقيادات الحركة، وأنه تم استدعاؤهم واحتجازهم في مقرات الأمن بغزة، وذلك على خلفية الهبة الجماهيرية المساندة للرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية.







وأكد أبو سيف، أن حملة الاعتقالات، طالت المستويات التنظيمية المختلفة في كافة الأقاليم، مشيراً إلى أن بعض المعتقلين، تعرضوا للضرب، على حد قوله.





وأضاف: "أثارت الهبة الجماهيرية والتفاف الناس حول القيادة، الرعب في نفوسهم، رغم كل ما عملوه لتأليب الشارع، ونشر الحقد والكراهية، وشعبنا أثبت مرة بعد أخرى، أن وعيه غير قابل للتزييف، وأنه ينتصر لحقوقه ولقيادته، رغم كل المؤامرات".





وطالبت الحركة، الفصائل بالوقوف أمام مسؤولياتها، مطالبةً منظمات حقوق الإنسان بـ "التحقيق فيما تعرض له معتقلو الحركة على يد الأمن بغزة"، وفق أبو سيف.