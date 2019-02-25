قناة إسرائيلية: صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل قريباً

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية السابعة، إن صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل، وحركة حماس باتت قريبة، وذلك نقلاً عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية لم تسمها.





وأوضحت القناة، أن مصادر رفيعة بحركة حماس، أكدت اقتراب صفقة تبادل الأسرى، وذلك في حديثها للصحفي الإسرائيلي، "يوني بن مناحيم".





وحسب القناة، نقل الصحفي "بن مناحيم" عن هذه المصادر الحمساوية، قولها: "إن إسرائيل تسعى للتوصل الى صفقة تبادل جديدة قريباً، وأن نتنياهو يريد استخدام هذه الصفقة في الدعاية الانتخابية".وبحسب الصحفي بن مناحيم، التقى الشاباك الإسرائيلي مؤخراً، بـ 30 أسيراً من محرري صفقة شاليط، داخل السجون الإسرائيلية، بهدف ترتيب الإفراج عنهم.وأضاف الصحفي الإسرائيلي، أن حماس طالبت بالإفراج عن 1500 أسير، منهم 500 من المحكومين بالمؤبد، مقابل الإفراج عن الإسرائيليين، والجنود المحتجزين لديها.