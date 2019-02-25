الحمد الله يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الاثنين في مكتبه برام الله، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، احمد المنظري، بحضور وزير الصحة د. جواد عواد، ورئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، جيرالد روكنشاوب.



وثمن الحمد الله، دور منظمة الصحة العالمية في دعم القطاع الصحي في فلسطين، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، والصحة الوقائية، لما لها من أثر إيجابي في المستقبل، لا سيما الحفاظ على صحة الأجيال القادمة، ومحاربة الأمراض والوقاية منها.



وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال، على أهمية تدخل منظمة الصحة العالمية في الضغط على إسرائيل، من أجل إزالة معيقاتها حول تقديم الخدمات الصحية والتحويلات الطبية من قطاع غزة للضفة الغربية والقدس أو للخارج، مشدداً على التزام القيادة،

وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، المستمر تجاه تلبية احتياجات أهلنا في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال، د. رامي الحمد الله، اليوم