المجلس الوطني يُطالب بوقف كل ما يُسيء لوحدتنا الوطنية ويزرع الفتنة

رام الله - دنيا الوطنبكثير من الدهشة والاستنكار، يتابع المجلس الوطني الفلسطيني محاولات البعض في قطاع غزة، النيل من شرعية الرئيس محمود عباس، ولعلها المرة الثالثة التي تظهر هذه المحاولات غير المسؤولة والخطيرة والموجهة من الإخوة في حماس، وكانت المحاولات الأولى، عندما ذهب الرئيس محمود عباس، يتحدث باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية إلى (الجمعية العامة الأمم المتحدة).حيث أرسلت رسالة غير مسؤولة وغير وطنية، تدعي بأن الرئيس محمود عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني، وتكرر الأمر نفسه، عندما عقدت القمة العربية، وكذلك عندما رأست دولة فلسطين دول عدم الانحياز التي يقارب عددها (134) عضواً، وفي هذا الوقت الرئيس محمود عباس، يتواجد في مؤتمر قمة في غاية الأهمية هي القمة (العربية- الأوروبية) المنعقدة في شرم الشيخ المتوقع أن تصدر عنها قرارات مهمة ترسخ الحق الفلسطيني، نجد هذا التصرف الأهوج، الطفولي، غير المسؤول، ومن المؤسف أن تشارك فيه رموز من حماس بشكل واضح.وقال المجلس الوطني: إن الرئيس محمود عباس، أخذ شرعيته من نضاله الوطني، ومن تنظيمه، ومن فصائل ومنظمات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدها، ومن تحمله مسؤوليات قيادية كثيرة في مسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله.واستغرب المجلس الوطني الفلسطيني الربط بين هذه المحاولات البائسة، وما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات ضد الرئيس محمود عباس، وكذلك في نفس الوقت وهو يتصدى للإدارة الأمريكية الحالية التي تريد تصفية القضية الفلسطينية، كما أن هذه المحاولات البائسة، تأتي وشعبنا الفلسطيني يظهر أعلى درجات الشجاعة والوطنية في دفاعه عن أرضه في القدس والخليل، وغزة الصامدة، وبشكل خاص في أكناف المسجد الأقصى وفي مقدمتها باب الرحمة، الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.إن المجلس الوطني الفلسطيني، يثمن عالياً موقف منظمات وهيئات كثيرة تقف في غزة ضد هذا التحرك الصبياني، والتي أكدت أن هذا التحرك، يخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي.كما لا يمكن قبول هذا التحرك المدبر والمفتعل بأي شكل من الأشكال، وأن هذا التحرك يعد خروجاً عن الإجماع الوطني الفلسطيني، ويهدف إلى ترسيخ الانقسام الفلسطيني الذي تسببت به حماس في انقلابها في 2007.إن المجلس الوطني، يرى في هذا التحرك غير المسؤول، دعوة للفتنة والكراهية، ومزيداً من الاضطراب والفوضى في المسيرة الفلسطينية، تحديداً في قطاع غزة، بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة.يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على ثقته برئيس الدولة، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطيني الرئيس محمود عباس.وإننا في أمس الحاجة إلى التحلي بأعلى درجات الحكمة والرشد في مسيرتنا الفلسطينية، والعمل الوطني الفلسطيني، ونحن نرى المخططات التي أصبحت علنية من قبل قوى كثيرة في إسرائيل وغيرها لإنهاء منظمة التحرير، والشرعية الفلسطينية معتمدة أسلوب الفرقة الفلسطينية، وعلى دعم الإدارة الأمريكية اللا محدود لمخططات إسرائيل.المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب بوقف كل ما يسيء إلى وحدتنا الوطنية، وأن يكون الرأي والرأي الآخر والتباين السياسي على أرضية منظمة التحرير، وعلى أرضية الشرعية الفلسطينية، وأن يكون صندوق الاقتراح والانتخاب الحر النزيه هو الفيصل.نتوجه إلى الإخوة في حماس، أن يتحملوا المسؤولية الوطنية، ووقف مثل هذه الأعمال، التي تؤدي إلى الفتنة الفلسطينية، وتتسبب في ضرر بالغ للقضية الفلسطينية برمتها.