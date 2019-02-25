شؤون فلسطينية

وحدات قمع الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قسم 5 في (سجن النقب)

وحدات قمع الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قسم 5 في (سجن النقب)
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت وحدات القمع الإسرائيلية، التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قسم 5 في (سجن النقب الصحراوي)، واعتدت على الأسرى.

وقالت مصلحة سجون الاحتلال: إن عناصرها وضعوا على أهبة الاستعداد في (سجن النقب الصحراوي) بشكل خاص وبالسجون على وجه العموم، وذلك في أعقاب التوتر في (سجن النقب) بعد نشر أجهزة تشويش متطورة.

وذكرت القناة 11 الإسرائيلية، أن مصلحة السجون قامت قبل أيام، بالبدء بتجربة أجهزة تشويش متطورة على قسمين لأسرى حركة حماس في (سجن النقب) وذلك سعياً لمنع التقاط أجهزة الهواتف الخلوية المهربة لدى الأسرى من العمل.

وقالت القناة: إن تكلفة المشروع، تصل إلى 22 مليون شيكل، وجرى البدء بتجربتها في سجن النقب، وستستمر فترة الاختبار ثلاثة أشهر على أن يتم الانتهاء من نشر المنظومة في مختلف السجون الأمنية مطلع العام 2021.

في حين رد الأسرى في سجن النقب بالاحتجاج على نشرها، مشددين على أنها تضر بالصحة بشكل كبير، كما راجت أنباء حول حل حركة حماس لتنظيمها في سجن النقب، وذلك في خطوة تهدف لزيادة الضغط على مصلحة السجون؛ للتراجع عن القرار عبر خلق حالة من العصيان.

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