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شؤون فلسطينية

جنود إسرائيليون يجبرون ابن على رؤية تعذيب والده قرب رام الله

جنود إسرائيليون يجبرون ابن على رؤية تعذيب والده قرب رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقر جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، بتعذيب أب فلسطيني وابنه، خلال اعتقالهما شرق رام الله، وسط الضفة المحتلة.

وعقد ادعاء الاحتلال صفقة مع الجندي، تنص على أن يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مقابل الحكم عليه بالسجن الفعلي ستة شهور ونصف الشهر، وتخفيض رتبته العسكرية.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن محاولات تجري أيضاً للتوصل إلى صفقات مشابهة مع أربعة جنود آخرين، شاركوا بعملية تعذيب المعتقلين الفلسطينيين، واتهموا أيضاً بممارسة تعذيب معتقل في ظروف خطيرة.

وتعود القضية إلى الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما قام الجنود الخمسة الذي يخدمون في كتيبة "نيتسح يهودا" المخصصة لليهود "الحريديين" (المتدينين) بتعذيب أب وابنه خلال عملية اعتقالهما، وهما مقيدا الأيدي ومعصوبا الأيدي دون ذكر من أي منطقة هما.

ووقعت عملية التعذيب في قاعدة عسكرية قرب مستوطنة (بيت إيل)، شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقام الجنود برفع العصبة عن عيني الابن، وإجباره على رؤية والده، وهو يتعرض للتعذيب، الذي أدى إلى كسر عدد من ضلوعه وأنفه، بحسب لائحة الاتهام الموجهة ضدهم.

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