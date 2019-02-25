ليبرمان: المواجهة مع حماس لا مفر منها والحرب الرابعة الأخيرة

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه منذ أسابيع تحدثت عن حقيقة أن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه، مضيفاً: "كان السؤال الوحيد الذي سألته هو متى سيحدث هذا؟".



وتابع ليبرمان: "الحرب الرابعة في قطاع غزة يجب أن تكون الأخيرة وليست مرحلة مؤقتة لمزيد من المواجهات، ويجب أن نضغط بشدة على حماس، وأن نكسر إرادتهم في القتال ضدنا وأيضاً نكسر إيمانهم بأنهم سيكونون قادرين على طردنا من أرضنا"، وفق تعبيره.

وأضاف ليبرمان، وفق ما أورد موقع (0404) الإسرائيلي: "بالأمس يتباهون في غزة بصواريخ طويلة المدى دقيقة بحوزتهم وتهدف لضرب إسرائيل، تحاول الحكومة تأجيل المواجهة العسكرية المطلوبة من خلال دفع 15 مليون دولار رسوم الحماية لحماس كل شهر، ومن الناحية العملية لا يؤدي نقل الأموال إلا إلى تقريب المواجهة العسكرية، بل وسيعززها".