عاجل

  • فتح: الأمن بغزة اعتقال العشرات من كوادرنا خلال اليومين الماضيين

شؤون فلسطينية

مقبول: تحركات مشبوهة لحماس لفصل غزة وأجنداتها ليست وطنية

مقبول: تحركات مشبوهة لحماس لفصل غزة وأجنداتها ليست وطنية
أمين مقبول
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال القيادي في حركة فتح، وأمين السر السابق لمجلسها الثوري، أمين مقبول: إن حركة حماس تقود تحركات مشبوهة من أجل نزع الاعتراف بمنظمة التحرير، كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، معتبراً أن أجندة الحركة ليست وطنية.

وأوضح مقبول، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حماس تعمل على تضليل الشعب الفلسطيني، وإضعافه عبر الأساليب المشبوهة، لافتاً إلى أن ذلك يتزامن مع مواجهة القيادة الفلسطينية للمؤامرات التي تُحاك من إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف مقبول: "يأتي ذلك في سياق هجمة شرسة ضد الشعب الفلسطيني، وضمن مشروع مشبوه، يدعو لفصل غزة عن الضفة وإقامة دويلة في قطاع غزة، وإنهاء دور منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".

وتابع: "الجهات التي تسير وراء ذلك لها أهداف وأجندات غير وطنية، وندين هذه التحركات المشبوهة، ونؤكد أنها ستزول وتنكسر، كما جرى في السابق في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات".

وأشار مقبول، إلى أن ما جرى في موسكو من تراجع بعض الفصائل عن مواقفها، يثب وجود تدخلات إقليمية في القرار الفلسطيني، مستطرداً: "الموقف الذي كان يجب أن يتخذ رداً على ما جرى في وارسو، ولكن للأسف هددت هذه الفصائل، ولم يصدر بيان موسكو".

وشدد على ضرورة أن تعلن الفصائل الفلسطينية موقفها بشكل واضح، قائلاً: "الكل يدرك أن هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني، وجهات تشارك في هذه المؤامرة، والمطلوب الإعلان الموقف الواضح من تلك الفصائل؛ لوضع حد لكل هذه التجاوزات".

وأكمل: "هناك تصريحات إيجابية، انتقدت هذه التحركات، ونأمل من باقي القوى الفلسطينية، أن تتحرك وتعلن موقفها بشكل واضح وصريح".

وحسب مقبول، فإنه لم يسبق أن شوهت الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير، كما يحدث هذه الأيام في ظل مؤامرة أمريكية إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مستكملاً: "للأسف حتى الآن لا زالت تراوح مكانها، نتيجة التعنت والأجندة الخارجية وغير الوطنية، ولم يتحقق أي شيء على صعيد إنهاء الانقسام بل هناك تراجع بالملف من خلال ممارسات حركة حماس في قطاع غزة".

واستطرد: "حماس تسعى للمشروع الصهيوني الشاروني، الذي يدعو لدويلة منقوصة السيادة في قطاع غزة، وإنهاء قضية القدس وقضية الدولة الفلسطينية"، مشدداً على أن أي وسيلة يمكن أن تؤدي لإنهاء الانقسام، ولا تؤدي لأي ضرر للناس، ستتبعها القيادة الفلسطينية. 

أخبار ذات صلة

فتح تتهم الأمن بغزة باعتقال العشرات من كوادرها بالقطاع

فتح تتهم الأمن بغزة باعتقال العشرات من كوادرها بالقطاع

&#34;الصحة العالمية&#34; تُشيد بالمعايير الصحية في فلسطين

"الصحة العالمية" تُشيد بالمعايير الصحية في فلسطين

قناة إسرائيلية: صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل قريباً

قناة إسرائيلية: صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل قريباً

الحمد الله يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الحمد الله يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

المجلس الوطني يُطالب بوقف كل ما يُسيء لوحدتنا الوطنية ويزرع الفتنة

المجلس الوطني يُطالب بوقف كل ما يُسيء لوحدتنا الوطنية ويزرع الفتنة

منظمة الجبهة بالسجون: إزالة أجهزة التشويش أو الانفجار

منظمة الجبهة بالسجون: إزالة أجهزة التشويش أو الانفجار

الحكم المحلي ومقاطعة فرنسية يبحثان تعزيز التعاون اللامركزي

الحكم المحلي ومقاطعة فرنسية يبحثان تعزيز التعاون اللامركزي

وحدات قمع الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قسم 5 في (سجن النقب)

وحدات قمع الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قسم 5 في (سجن النقب)

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الصحة العالمية&#34; تُشيد بالمعايير الصحية في فلسطين

"الصحة العالمية" تُشيد بالمعايير الصحية في فلسطين

الحمد الله يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الحمد الله يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

المجلس الوطني يُطالب بوقف كل ما يُسيء لوحدتنا الوطنية ويزرع الفتنة

المجلس الوطني يُطالب بوقف كل ما يُسيء لوحدتنا الوطنية ويزرع الفتنة

منظمة الجبهة بالسجون: إزالة أجهزة التشويش أو الانفجار

منظمة الجبهة بالسجون: إزالة أجهزة التشويش أو الانفجار

الحكم المحلي ومقاطعة فرنسية يبحثان تعزيز التعاون اللامركزي

الحكم المحلي ومقاطعة فرنسية يبحثان تعزيز التعاون اللامركزي

وحدات قمع الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قسم 5 في (سجن النقب)

وحدات قمع الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قسم 5 في (سجن النقب)

خالد: رائحة كريهة تفوح من تحالف نتنياهو مع منظمة عنصرية وإرهابية يهودية

خالد: رائحة كريهة تفوح من تحالف نتنياهو مع منظمة عنصرية وإرهابية يهودية

جنود إسرائيليون يجبرون ابن على رؤية تعذيب والده قرب رام الله

جنود إسرائيليون يجبرون ابن على رؤية تعذيب والده قرب رام الله

منوعات

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة &#34;ملكة الديسكو&#34;

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة "ملكة الديسكو"

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

خيانة زوجية وهدية جريئة جدًا.. جيني أسبر تكشف أسرارها الخاصة بجرأة

عربي

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

شاهد: ظهور جديد لأسماء الأسد

وسائل إعلام تؤكد: البغدادي موجود في صحراء الأنبار

وسائل إعلام تؤكد: البغدادي موجود في صحراء الأنبار

الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

المتحدث باسم أردوغان يُهاجم قمة شرم الشيخ: &#34;العار عليكم جميعًا&#34;

المتحدث باسم أردوغان يُهاجم قمة شرم الشيخ: "العار عليكم جميعًا"