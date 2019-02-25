الاحتلال يستهدف الصيادين قبالة سواحل غزة

رام الله - دنيا الوطنفتحت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الاثنين، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال، استهدف مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة، حيث تم ملاحقة الصيادين داخل مسافة 4 أميال بحرية.