مستوطنون يُدنسون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطية

رام الله - دنيا الوطنجددت مجموعات من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، اقتحاماتها وتدنيسها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.وقالت مصادر محلية: إن مجموعة من المستوطنين، اقتحموا الأقصى مبكراً من صباح اليوم، وإنه تتوالى مجموعات أخرى وتستعد لاقتحام المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات في ظل تحويله لثكنة عسكرية؛ لكثرة قوات الشرطة.وقد قامت عناصر من شرطة الاحتلال بحراستهم، ورافقتهم، وأحاطت بهم خلال تجوالهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك.ويتعمد المستوطنون تدنيس باحات المسجد الأقصى واقتحامه في ساعة مبكرة من كل يوم، وهي الساعة السابعة صباحاً، مستغلين قلة أعداد المرابطين في مثل هذا الوقت.