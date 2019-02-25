الإحصاء: انخفاض خفيف على أسعار البناء للمباني السكنية خلال كانون الثاني

رام الله - دنيا الوطنرصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية* خلال شهر كانون ثاني، 01/2019وفيما يلي تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني:انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنيةسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بشهر كانون أول 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.97 مقارنة بـ 106.00 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.11%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنيةسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بشهر كانون أول 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.95 مقارنة بـ 105.97 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظمسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.25% خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بشهر كانون أول 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.35 مقارنة بـ 105.61 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.37%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.17%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.انخفاض مؤشر أسعار تكاليف الطرقسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.49% خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بشهر كانون أول 2018، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.87 مقارنة بـــ 109.41 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 4.66%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.47%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.44%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياهسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بشهر كانون أول 2018، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.64 مقارنة بـــ 113.72 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.51%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 108.65 مقارنة بــــ 109.21 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.11%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.91 مقارنة بـــــ 115.78 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاريسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بشهر كانون أول 2018، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.32 مقارنة بـــــ 109.33 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).