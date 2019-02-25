الاحتلال يهدم خياماً وبركسات في سهل عاطوف بالأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، خياماً لمواطنين، يقطنون الرأس الأحمر في سهل عاطوف، شرقي طمون في الأغوار الشمالية المحتلة.وقالت مصادر محلية: إن عشرات الآليات، انتشرت في الرأس الأحمر في عاطوف، وأخلت مواطنين يقطنون المنطقة، وشرعت بهدم واسع للخيام، وشملت بركساً للماشية في المنطقة، يعود للمواطن جهاد محمد فهد بني عودة.وأضافت، أن جنود الاحتلال، أجبروا سكان المنطقة على مغادرتها، وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها هدم هذه الخيام في المنطقة.