حماس: إيهام شعبنا بخوض أبو مازن معركة لمواجهة (صفقة القرن) تدليس وكذب





وتابع القانوع: أن هذه "محاولة لتجميل موقفه المتساوق مع (صفقة القرن) وفصل قطاع غزة عن الضفة، وإن خطواته العقابية وإجراءاته الانفصالية ضد قطاع غزة، والعداء المتواصل للفصائل، يُبرهن ويُؤكد ذلك"، كما قال.













وتقول حركة فتح: إن الرئيس عباس، يتعرض لهجمة إسرائيلية أمريكية، بعد رفضه قبول الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة باسم (صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطنتحدّثت حركة (حماس) اليوم الاثنين، على تصريحات قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح، حول تعرّض الرئيس محمود عباس، لضغوطات ومعركة فيما يتعلق بـ (صفقة القرن).وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع في تغريدة عبر (تويتر): إن "إيهام شعبنا من قِبل قيادات فتح بأن رئيس السلطة، يتعرض لضغوط ويخوض معركة لمواجهة (صفقة القرن) تدليس وكذب لا ينطلي على أحد"، وفق تعبيره.