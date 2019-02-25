شؤون فلسطينية

مستوطنون يغلقون مئات الدونمات في الأغوار الشمالية بسياج مُكهرب

مستوطنون يغلقون مئات الدونمات في الأغوار الشمالية بسياج مُكهرب
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، على إغلاق مئات الدونمات من الأراضي، بسياج مكهرب في منطقة الأغوار الشمالية.

وبحسب معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، فإن المستوطنين، أغلقوا مئات الدونمات في خلة القعدة والسويدة بالأغوار الشمالية، بسياج مُكهرب، ومنعوا الفلسطينيين من دخولها.

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